Harvard niega beca al exdirector de Human Rights Watch por su sesgo anti-israelí

El deseo de Kenneth Roth, tras dejar la dirección de la organización en abril pasado, era ser senior fellow en el “Carr Center for Human Rights Policy, en la escuela John F. Kennedy, la escuela de gobierno de esa prestigiosa universidad.

Human Rights Watch (HRW), una de las organizaciones en defensa de los derechos humanos más conocidas del mundo, también ha sido señalada varias veces por sus sesgos contra la población judía. Y esa discriminación le acaba de pasar factura a uno de sus exdirectivos.

Se trata de Kenneth Roth, quien según la entidad es experto en hechos relacionados con la justicia y rendición de cuentas por atrocidades cometidas en la búsqueda de la paz; conducta militar en la guerra bajo los requisitos del derecho internacional humanitario; política antiterrorismo, incluyendo prácticas de tortura y de detención arbitraria; las políticas de derechos humanos de los Estados Unidos, la Unión Europea, y las Naciones Unidas; y las responsabilidades de derechos humanos de las empresas multinacionales.

La organización ha sido señalada de antisemitismo y de atacar constantemente al estado de Israel - Foto: Archivo SEMANA

A Roth, Harvard le acaba de negar una beca debido a ese “sesgo antiisraelí”, aseguró el periódico The Nation. El hombre fue apodado por The New York Times como el “padrino de los derechos humanos” y tuvo que ver con el Premio Nobel de la Paz de 1997, que recibió la Coalición Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, de la cual HRW fue miembro fundador.

A pesar de sus pergaminos, Harvard consideró que no tenía las condiciones para estar en sus aulas. Según HRW, Roth ha publicado más de 100 artículos y capítulos sobre una gran variedad de temas relativos a los Derechos Humanos. Antes de integrarse a HRW como director adjunto en 1987, Roth fue fiscal federal para la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y para la investigación Iran-Contra en Washington. Es graduado de la Escuela de Derecho de Yale y de la Universidad de Brown.

Su deseo, tras dejar la dirección de Human Right Watch en abril pasado era ser senior fellow en el “Carr Center for Human Rights Policy en la escuela John F. Kennedy, la escuela de gobierno de Harvard.

Según el periódico Jerusalem Post, el decano de esa escuela, Dean Douglas Elmendorf, decidió rechazar su postulación por sus conductas antisemitas. La entidad Human Right Watch ha sido por años acusada de discriminación contra el pueblo judío y el estado de Israel.

“El decano de Harvard no se dejó engañar por la fachada moral otorgada a Roth y HRW. Reconoció las contribuciones centrales de Roth para legitimar el antisemitismo”, dijo el director de NGO Monitor. Foto: 123rf

El portal enlace judío ha relatado esos actos en diferentes oportunidades. “No está claro con exactitud cuando HRW comenzó a hacer malabares tanto con la investigación de Derechos Humanos como con el activismo anti-Israel. Uno podría señalar a la declaración conjunta del Foro de ONG del 2001 en Sudáfrica, según se informa formulada con ayuda de Human Rights Watch, la cual respaldó sanciones contra el Estado judío. También podría haber sido en el 2004, cuando contrató a la activista anti-Israel, Sarah Leah Whitson. Enseguida después que ella asumió como directora para Medio Oriente, HRW apoyó una campaña liderada por grupos vehementemente anti-Israel para suspender las ventas de equipo Caterpillar al Estado judío después que la activista pro-palestina Rachel Corrie resultó muerta cuando se paró en el camino de una excavadora militar israelí”, cuenta en una publicación.

Los vendedores ponen globos a la venta mientras los palestinos celebran Eid al-Fitr en la Puerta de Damasco a la Ciudad Vieja de Jerusalén el 2 de mayo de 2022. Foto REUTERS/Ammar Awad - Foto: REUTERS

La organización NGO celebró el rechazo de Roth en Harvard. “Durante sus 29 años al frente de HRW, Roth lideró a los activistas de derechos humanos en la demonización de Israel”, dijo el presidente, el profesor Gerald Steinberg, según the Jerusalem Post. “El decano de Harvard no se dejó engañar por la fachada moral otorgada a Roth y HRW. Reconoció las contribuciones centrales de Roth para legitimar el antisemitismo”, agregó.