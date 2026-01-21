Un fuerte temblor de tierra sorprendió a periodistas y espectadores en el centro de San José este lunes por la tarde, justo cuando una entrevista se transmitía en vivo para CNN. El hecho quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales por la inesperada interrupción del programa.

La escena ocurrió durante la transmisión del programa Perspectivas, cuando la defensora de derechos humanos y exfiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, participaba en una conversación en directo desde Costa Rica.

Así se vio la transmisión en vivo de CNN en que entrevistada sintió el sismo en Costa Rica Foto: Captura de pantalla CNN

Fue en ese momento que se sintió la sacudida, obligando a pausar momentáneamente la entrevista mientras los presentadores y la invitada reaccionaban a lo que estaba ocurriendo.

El sismo se produjo alrededor de las 17:06 (hora local) del 19 de enero de 2026 con una magnitud de 4,5, según la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica, y su epicentro fue localizado en San Juan de Tibás, al noreste de la capital costarricense.

En el video captado durante la transmisión se aprecia cómo la cámara se mueve con la sacudida y la entrevistada comenta al periodista que “está temblando”, lo que evidencia la percepción directa del movimiento telúrico por parte del equipo en escena.

Así será la nueva mega cárcel en Costa Rica inspirada en el modelo de Bukele contra las pandillas

A pesar del susto, Paz y Paz afirmó que no era necesario seguir un protocolo de evacuación y que la situación estaba bajo control.

El incidente generó reacciones de sorpresa tanto entre los presentes en la transmisión como en usuarios de redes sociales, que compartieron el video y comentaron sobre la forma en que la naturaleza interrumpió un momento informativo en directo. La rápida reacción de los periodistas y la invitada permitió retomar el diálogo tras la breve pausa, evitando que el episodio pasara a mayores.

Epicentro del movimiento telúrico en Costa Rica el 19 de enero Foto: Tomada de X @lamesaredondan1

Este tipo de temblores, aunque no inusuales en la región centroamericana, llaman la atención por su capacidad de afectar incluso transmisiones televisivas programadas y en marcha, recordando la fuerza impredecible de los fenómenos naturales en zonas activas sísmicamente como Costa Rica.

Además de interrumpir la entrevista en vivo, el sismo se sintió en varias zonas del Valle Central, incluyendo barrios residenciales y áreas comerciales de San José, donde algunas personas reportaron la caída de objetos dentro de viviendas y establecimientos.

Empresario costarricense acusado de millonaria estafa se ocultaba en Bogotá: así fue su captura

De acuerdo con autoridades costarricenses, no se registraron víctimas ni daños materiales graves tras el movimiento telúrico, aunque se mantuvo un monitoreo constante por parte de la Comisión Nacional de Emergencia, dado que Costa Rica es un país con alta actividad sísmica.