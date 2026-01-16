Nación

Empresario costarricense acusado de millonaria estafa se ocultaba en Bogotá: así fue su captura

La Dijín de la Policía confirmó la captura del “cerebro” detrás de la estafa que afectó al Estado de Costa Rica.

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 1:56 p. m.
Ruben Antonio Wang fue capturado en medio de un operativo de control a hoteles en Chapinero.
Ruben Antonio Wang fue capturado en medio de un operativo de control a hoteles en Chapinero. Foto: Policía Nacional.

Rubén Antonio Wang Lara no es un nombre muy reconocido en Colombia, pero en Costa Rica es uno de los hombres más buscados por la participación que habría tenido en un millonario esquema de estafa que terminó perjudicando al Estado de ese país.

La Dijín de la Policía confirmó en las últimas horas que el polémico empresario costarricense fue capturado en un lujoso hotel de Bogotá, cuando funcionarios de Migración Colombia lo detectaron en medio de operativos de control a esos establecimientos comerciales.

Moisés García, director regional andina de Migración Colombia, confirmó que “mediante actividades de control al sector hotelero en la localidad de Chapinero, en Bogotá (...) tras alerta detectada de una irregularidad migratoria, fue hallado un extranjero de nacionalidad costarricense, quien luego de verificar su documentación, se establece que se encuentra en permanencia irregular en el país”.

Cuando los funcionarios de esa entidad se percataron de la situación, también lograron hallar que sobre Rubén Wang había una orden de captura con circular roja internacional de Costa Rica por el delito de estafa con afectación a los deberes de la función pública.

“El extranjero, luego de verificar la vigencia de este requerimiento internacional, fue dejado a disposición de la Interpol para continuar con el proceso judicial ante su país de origen”, explicó García.

El general William Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional en Colombia, lo bautizó como el “cerebro del fraude transnacional”, y explicó la importancia de que las autoridades hayan logrado ponerle freno en la capital de Colombia.

Así mismo, la Policía informó que llevaba más de seis años en Colombia huyendo de las autoridades costarricenses, después de que fuera señalado de gestionar créditos fraudulentos a nombre de terceros, con conocimiento previo para que no los cancelaran y para trasladar la responsabilidad económica al Instituto Nacional de Seguros de ese país.

No caiga en la trampa: la inofensiva petición que usan los delincuentes para vaciar cuentas bancarias al instante

“Wang Lara no era un delincuente común, ejercía control absoluto sobre sociedades fachada para: Gestionar créditos fraudulentos a nombre de terceros y trasladar indebidamente la responsabilidad económica al Instituto Nacional de Seguros (INS)”, explicó el director Rincón.

Los oficiales de Migración Colombia lo trasladaron desde Chapinero hasta las instalaciones de la Interpol, en el occidente de Bogotá, para dar inicio a la legalización de captura y el proceso de extradición a Costa Rica en los próximos días.

