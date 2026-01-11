Tenga cuidado: seis datos que por ningún motivo debe compartir en redes sociales

Los delincuentes están al acecho de sus víctimas y han encontrado en las redes sociales una fuente de información valiosa para cometer delitos.

Fotografías, publicaciones y comentarios que parecen inofensivos pueden ser usados para el hurto de viviendas, robo de vehículos, extorsión, suplantación de identidad y acoso digital.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, compartir datos como el número de cédula, direcciones o zonas fácilmente identificables, placas de vehículos, números telefónicos, rutinas diarias o información detallada sobre viajes permite a los delincuentes “anticipar movimientos, identificar oportunidades y cometer hechos delictivos que afectan el patrimonio y la integridad de las personas”.

“Uno de los riesgos más frecuentes es el hurto a viviendas, especialmente cuando se publican viajes en tiempo real o imágenes que evidencian que el inmueble se encuentra solo. De igual forma, mostrar placas de vehículos, lugares habituales de parqueo o la compra de un carro nuevo puede facilitar el marcaje para robos”, subraya la entidad.

En otros casos, la exposición de información laboral, familiar o financiera puede ser utilizada para extorsionar, mientras que documentos visibles, tiquetes aéreos o carnés pueden dar paso a la suplantación de identidad.

La secretaría también advierte sobre el acoso digital, un riesgo que aumenta “cuando se comparten recorridos diarios, rutinas fijas o ubicaciones en tiempo real, especialmente aquellas relacionadas con niños, niñas y adolescentes o actividades cotidianas”.

“La invitación de las autoridades es clara: revisar la configuración de privacidad de las redes sociales, evitar publicar información sensible y pensar dos veces antes de compartir detalles que puedan ser vistos o utilizados por terceros”, agregó.

“El llamado es a que los ciudadanos tomen precauciones y atiendan estas recomendaciones. No podemos darle espacio a los delincuentes para que se aprovechen de la confianza de la gente”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

La Secretaría de Seguridad advirtió en días pasados sobre una peligrosa modalidad de estafa sobre la que hay que tener mucho cuidado.

De acuerdo con la entidad, los delincuentes contactan a las personas por teléfono o mensaje, y se hacen pasar por supuestos funcionarios de WhatsApp, con el objetivo de obtener información personal, financiera o de acceso a cuentas.

Para ello utilizan pretextos como el de verificar datos, activar funciones nuevas o evitar la suspensión de la cuenta.

Con el objetivo no ser víctima de los estafadores, WhatsApp alerta sobre las señales que indican por qué este tipo de mensajes son una estafa:

Errores ortográficos o gramaticales.

Solicitan abrir enlaces, descargar aplicaciones o activar funciones mediante un link.

Le piden información personal, como números de cuenta, contraseñas o fechas de nacimiento.

Adicionalmente, también se debe tener cuidado de los mensajes que piden reenviar información, realizar pagos por el uso de la aplicación, o aquellos que prometen premios, inversiones, préstamos o trabajos falsos.