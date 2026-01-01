Le preguntan a Maduro sobre ataque en tierra de EE. UU. en Venezuela en plena entrevista en vivo: esto respondió

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, eludió en una entrevista este jueves, 1 de enero, confirmar o desmentir un presunto ataque a una instalación de narcóticos que, según Donald Trump, Estados Unidos ejecutó recientemente en territorio venezolano.

“Eso puede ser un tema que conversemos en unos días”, dijo Maduro al periodista español Ignacio Ramonet, quien pidió detalles tras recordar que el gobierno venezolano “no ha confirmado ni desmentido esta información”.

“Seguramente dentro de algunos días pudiéramos conversar”, agregó Maduro mientras conducía un vehículo por las calles de Caracas.

En relación al ataque en territorio venezolano del que habló Trump, Maduro evitó pronunciarse…

“Eso puede ser un tema que quizás conversemos en unos días (…) lo que yo sí te puedo decir es que el sistema defensivo nacional ha garantizado la integridad territorial (…)”… pic.twitter.com/sOFJgUIT94 — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) January 2, 2026

“Lo que yo sí te puedo decir es que nuestro sistema defensivo nacional, que combina la fuerza popular, militar y policial, ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país, y el uso y disfrute de todos nuestros territorios. Y nuestro pueblo está seguro y en paz”, concluyó.

A inicios de semana Trump aseguró que Estados Unidos había destruido un área de atraque para supuestas embarcaciones de drogas de Venezuela, el que sería el primer ataque de Washington en territorio venezolano.

Nicolás Maduro abre la puerta a “conversar seriamente” con EE. UU.: estos serían los 3 puntos clave

El pasado 29 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las fuerzas estadounidenses destruyeron una “gran instalación” la semana pasada vinculada presuntamente al tráfico de drogas en su campaña contra una supuesta red liderada por Venezuela.

“Tienen una gran planta, o una gran instalación, desde donde salen los barcos. Hace dos noches la destruimos”, resaltó el mandatario durante una entrevista con un programa de radio, difundida este lunes por los medios estadounidenses.

Nicolás Maduro está bajo la presión de Estados Unidos Foto: Getty Images Y FB/NicolásMaduro

Durante la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a su residencia en Mar-a-Lago, Trump aseguró que se produjo “una gran explosión” en una zona de un “muelle” donde se cargaban las presuntas drogas en embarcaciones.

“Atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona”, dijo, agregando que se trataba de un “área de implementación”.

En la entrevista con Ramonet, Maduro confirmó que no ha hablado con Trump desde la conversación telefónica que mantuvieron el 21 de noviembre, la cual calificó de “cordial y respetuosa”.

“Creo que fue hasta agradable esa conversación, pero ahí las evoluciones posconversación no han sido agradables. Esperemos”, comentó.

Internacionales 🇺🇸🇻🇪 | Nicolás Maduro dijo en una entrevista transmitida este jueves que ha tenido "una sola conversación" con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un intento por aclarar "especulaciones" tras una declaración que hizo el mandatario estadounidense el… pic.twitter.com/3wkBGabTCH — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) January 2, 2026

Maduro ratificó que está dispuesto a llegar a acuerdos con Estados Unidos, especialmente en materia petrolera, migratoria y de lucha antinarcóticos.

“Si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos”, sostuvo para luego proponer un acuerdo petrolero “para inversiones estadounidenses como con Chevron” y otro sobre vuelos de deportados venezolanos. “Donde quieran y como quieran”, afirmó.

*Con información de AFP