Nicolás Maduro abre la puerta a “conversar seriamente” con EE. UU.: estos serían los 3 puntos clave

Nicolás Maduro abrió las puertas a “conversar seriamente” con Estados Unidos sobre acuerdos petroleros, migratorios y de lucha contra el tráfico de drogas, dijo este jueves en una entrevista.

“Si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos”, sostuvo, para luego proponer un acuerdo petrolero “para inversiones estadounidenses como con Chevron” y otro sobre vuelos de deportados venezolanos. “Donde quieran y como quieran”, afirmó.

“Yo creo que todo eso hay que ponerlo de lado y empezar a conversar en serio, con datos en la mano, y el gobierno de Estados Unidos lo sabe, porque se lo hemos dicho a muchos de sus voceros”, dijo Maduro.

“En Estados Unidos deben saber que si quieren acuerdos integrales de desarrollo económico, también aquí en Venezuela —es que lo he dicho una y mil veces—, mira lo que sucedió con el tema de los migrantes", agregó el dictador venezolano en entrevista con Ignacio Ramonet.

El líder del régimen venezolano habló de otro de los puntos clave en una posible conversación con Estados Unidos y se refirió a los acuerdos de migración, asegurando que estaban preparados.

“Ellos hablan del tema de la migración, pero ellos son los que suspendieron el acuerdo de migración, entre otros temas. Si algún día hubiera racionalidad y diplomacia, pudieran perfectamente conversarse, y nosotros tenemos la madurez y la altura”, dijo.

Maduro también se refirió a una segunda llamada que habría tenido con Donald Trump, la cual calificó como productiva y muy cordial.

Las tensiones siguen en aumento entre Trump y Maduro Foto: AP / Getty Images / Adobe Stock

“Nosotros hemos tenido, Ramonet, una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre pasado desde la Casa Blanca, y yo estaba en el Palacio de Miraflores”, dijo.

“Conversamos 10 minutos. Fue una conversación, como yo he dicho, respetuosa, muy respetuosa, cordial”, aseveró.

Estados Unidos movilizó una flotilla militar al Caribe en agosto y ha bombardeado una treintena de embarcaciones con un saldo de más de 100 muertes. Caracas denuncia que las maniobras buscan derrocar al régimen de Maduro.

La entrevista se dio después de que las autoridades venezolanas confirmaran la liberación de cerca de 90 personas que fueron detenidas durante las protestas sobre el proceso electoral de las presidenciales de julio de 2024.

Nicolás Maduro Foto: FB/NicolasMaduro

“En el marco del trabajo conjunto con los órganos del sistema de justicia, se han producido en las últimas horas 88 nuevas excarcelaciones, a personas privadas de libertad, por delitos cometidos en el marco de acciones violentas, de sectores extremistas, orientados a generar desestabilización y a desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano”, dice un comunicado del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.