Líder supremo de Irán tendría listo un plan de escape para abandonar Teherán si el malestar social se extiende

El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, tendría listo un plan B para abandonar Teherán y refugiarse en el exterior, de acuerdo con un informe de inteligencia citado por el prestigioso diario de Reino Unido The Times.

Según el informe de inteligencia, Khamenei planea escapar con un grupo cercano de hasta 20 asistentes y su familia, en tal caso que el malestar social siga creciendo y el ejército no logre controlar los disturbios.

El régimen de Irán reacciona a los ataques de Estados Unidos que terminaron con la captura del dictador Nicolás Maduro

En desarrollo...