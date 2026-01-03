La relación política de Venezuela e Irán mantiene una alianza estratégica desde inicios del año 2000, cuando Hugo Chávez la fortaleció como parte de su política “anti Estados Unidos”. Se advierte que los iraníes tienen influencia militar en Venezuela, según EE. UU.

En los foros internacionales tradicionalmente se apoyan y sus acuerdos comerciales los convierten en confederaciones partidarias. “El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condena firmemente el ataque militar estadounidense contra Venezuela y la flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país”, señaló la diplomacia iraní en un comunicado, que criticó también “la agresión ilegal de Estados Unidos”.

El pronunciamiento se da en medio del conflicto interno que vive el país iraní, en donde previamente el régimen de Nicolás Maduro le había dado su apoyo en medio de las protestas contra el régimen persa.

Alianza de Venezuela e Irán

Nicolás Maduro Moros afianzó la alianza con Irán, luego de las sanciones de Estados Unidos. La gasolina y diferentes aditivos fueron suministrados por los persas en territorio venezolano, cuando allí enfrentaron escasez.

La cooperación de estas dos naciones se ve reflejada en tratos energéticos, mineros y petroquímicos. Ambos gobiernos han defendido los vuelos como cooperación soberana y comercial. Además de la importante denuncia del gobierno estadounidense que, acusa a Irán de tener influencia militar en territorio venezolano.

Fuerza militar de Irán

A pesar de los anuncios realizados por el gobierno estadounidense que afirma presencia militar de Irán en Venezuela, no se han confirmado y no existe prueba alguna sobre esta denuncia.

El régimen iraní controla al ejército regular, Artesh, y la Guardia Revolucionaria Islámica cuenta con fuerzas terrestres, navales, tanques, artillería, infantería y defensa aérea.

La Guardia Revolucionaria protege al régimen y exporta la revolución islámica, además, es dirigida por el líder supremo, Ali Jamenei. Se presume que la fuerza iraní ha suministrado de drones de guerra a Rusia.

Irán actualmente tiene asuntos internos que solucionar, un miembro de las fuerzas de seguridad murió luego de ser atacado con “arma blanca y a tiros” en el oeste de Irán, informó el sábado la agencia de noticias Mehr, en el séptimo día de protestas en la República Islámica.

En los últimos días, al menos ocho personas han muerto, entre ellas miembros de las fuerzas de seguridad, según un balance oficial. Las protestas han afectado, en mayor o menor medida, al menos a 25 ciudades de Irán, según un recuento de la AFP basado en anuncios oficiales y reportes de la prensa.

