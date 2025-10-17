María Corina Machado habló con Benjamín Netanyahu tras crítica de Petro por Nobel de Paz

En las últimas horas, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que “la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llamó hace poco al primer ministro Benjamín Netanyahu”, tras haber sido nombrada como ganadora del premio en Noruega.

“La señora Machado expresó al primer ministro su profundo agradecimiento por sus decisiones y acciones decididas durante la guerra, así como por los logros de Israel. También elogió el acuerdo para la liberación de los rehenes en Gaza”, dice el comunicado.

“La señora Machado agregó que valora la lucha incansable contra el eje del mal iraní, que actúa no solo contra Israel, sino también contra el pueblo de Venezuela”, agrega el texto publicado en la cuenta de X del gobierno israelí.

Nobel Peace Prize laureate, Venezuelan opposition leader María Corina Machado called Prime Minister Benjamin Netanyahu a short while ago. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 17, 2025

“El primer ministro felicitó a la señora Machado por la concesión del premio Nobel y elogió sus acciones en favor de la democracia y de la ampliación del círculo de la paz mundial”, aseguró la publicación.

El anuncio tiene lugar después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionara el premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corona Machado, por una carta enviada al primer ministro de Israel en 2018 para pedir su apoyo para un cambio de gobierno en Venezuela.

Petro divulgó en X una carta firmada por Machado en la que solicitaba ayuda para impulsar un cambio de gobierno en Venezuela al expresidente argentino, Mauricio Macri, y al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien el mandatario colombiano tilda de “genocida”.

Yo no defiendo a Maduro, solo le pregunto a María Corina Machado, si puede apartarse de Netanyahu y sus amigos nazis, y si es capaz de ayudar a detener una invasión a su país y promover el diálogo con todas y todos.



Ningún ciudadano decente de Venezuela puede desear la invasión… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 12, 2025

La misiva fue enviada antes del conflicto en Gaza, que empezó en 2023.

El presidente colombiano es un duro crítico de Netanyahu por la guerra en Gaza. También llama “cómplice” del “genocidio” al mandatario estadounidense Donald Trump, a quien Machado dedicó el premio.

“¿Qué significa que la gente de Noruega, que entrega ese premio, estimule ese tipo de alianza mundial que no podría ser más que de barbarie y guerra y no de paz?”, escribió Petro en un extenso mensaje en la red social X.

El mandatario colombiano también criticó los ataques a supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe por parte de Estados Unidos.

Benjamín Netanyahu y Gustavo Petro | Foto: SEMANA

Petro escribió en otro mensaje: “Yo no defiendo a Maduro”.

“Le pregunto a María Corina Machado, si puede apartarse de Netanyahu y sus amigos nazis, y si es capaz de ayudar a detener una invasión a su país”, dijo.

El régimen de Maduro ha denunciado ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Estados Unidos prevé en el “muy corto plazo ejecutar un ataque armado contra Venezuela”.