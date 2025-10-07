Este martes, 7 de octubre, en una entrevista para NTN24, la representante de la oposición venezolana, María Corina Machado, lanzó un duro mensaje a todos sus seguidores.

En la entrevista se trató el difícil tema de qué pasaría si Machado termina como una de las víctimas del régimen de Nicolás Maduro.

A lo que la política de 58 años respondió: “Todos los miembros de mi equipo tienen algo muy claro aquí. Si a mí me ocurriese algo, la instrucción es seguir adelante con el plan tal cual está establecido y jamás se va a negociar la libertad.”

🇻🇪 “Si a mi me pasara algo, la instrucción es muy clara: seguir con el plan tal cual está establecido. Jamás se va a negociar la libertad de Venezuela” dice María Corina Machado (@MariaCorinaYA) hoy en @NTN24.



Aludiendo así que su lucha y la de millones de venezolanos por bajar a Maduro del poder debe continuar con o sin ella. La nacida en Caracas argumentó que la lucha continúa tras los “841 presos políticos, las más de 50 personas desaparecidas, a quienes sus familias nunca han visto, ni sus abogados”.

Para Machado, es de vital importancia que su misión se cumpla, aun si esto le cuesta la vida. “La amenaza es real. Y cuando atacan a uno, nos atacan a todos.” Asimismo, la política afirmó que no es la única cuya vida corre riesgo.

La líder de la oposición terminó su mensaje con una conclusión contundente: “Jamás se va a negociar la libertad (de Venezuela). Por más que implique mi vida o cambiar mi situación.”

La situación que afronta el país vinotinto parece crítica y, a simple vista, en cuestión de poco tiempo podría ser derribado el régimen de Nicolás Maduro, teniendo en cuenta los diferentes intentos de Estados Unidos por lograr que el venezolano entregue el poder.

Cuál es el “plan” al que se refiere y su alcance

El camino que Machado quiere que siga su equipo y los venezolanos es el de la resistencia, y que todo el pueblo se oponga a que Maduro continúe en el poder.

Desde hace años, la nacida en Caracas se ha mostrado totalmente en contra de todas las acciones que realiza el régimen, y para ello ha establecido contactos con figuras que pudieran ayudarle en el proceso de derrocar al dictador.

Machado es una de las principales figuras representantes de la oposición venezolana en EE. UU. Su discurso también ha sido parte del incentivo con el que Donald Trump subió por segunda vez al poder.

Puesto que el mandatario llegó a la presidencia con la promesa de fortalecer la seguridad nacional y la política migratoria, algo en lo que Venezuela tiene mucho que ver.