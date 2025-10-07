Estados Unidos
Hombre detenido en Miami tras desatar pánico: “Vine al mundo a matar venezolanos”
El sospechoso fue arrestado por la policía en el lugar del incidente.
Un hombre sacó un arma en medio de Downtown en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, afirmando que “vine al mundo a matar venezolanos” que residen en el país norteamericano, lo que desató pánico entre las personas que estaban en el lugar.
Las autoridades acudieron rápidamente al arresto del individuo, antes de que este provocara una tragedia.
El incidente ocurrió en el restaurante Stop and Shop Food and Deli, en la 49 Northeast con la 2nd Avenue, el pasado sábado, 4 de octubre, de acuerdo con los informes de la policía local.
El medio de comunicación local Telemundo 51 Miami, el hombre fue identificado como Gonzalo González, quien además, según los oficiales, hizo declaraciones extrañas y amenazantes durante el arresto.
Según los testigos, el hombre entró al restaurante con una maleta, de la que luego sacó un arma y amenazó a las personas del lugar. Luego, la guardó y empezó a arremeter contra los asistentes, asegurando que su misión en el mundo es asesinar inmigrantes de Venezuela.
De acuerdo con el medio mencionado, un testigo de aquel incidente, que además era empleado del restaurante, aseguró que González le repetía que no iba a hablar con él, porque era de origen venezolano. Otros testimonios detallan que algunas personas se lanzaron al piso en cuando el sospechoso sacó el arma.
Minutos después, la policía atendió al lugar, donde empezaron a hablar con las personas para dar con el paradero del hombre. Justo en ese momento, un empleado le indicó a los agentes que el sospechoso se encontraba caminando por la zona, por lo que estos procedieron con el arresto de inmediato.
Cuando lo detuvieron, la policía encontró un arma dentro de su mochila que coincidía con las descripciones de los testigos. Cuando las autoridades lo estaban trasladando a un centro de detención, el sospechoso gritaba que no necesitaba un abogado porque “Dios era su abogado” y que él era el “rey David”, según los detalles de Telemundo 51.
Y agregaron que el arrestado amenazó a los oficiales que procedieron con su detención, y continuó diciendo que su objetivo era matar venezolanos.
El pasado lunes, 6 de octubre, González compareció ante un juez, pero fue retirado a la fuerza de la sala y la jornada no pudo concluir, aunque no se conocen los detalles de lo que allí ocurrió.
De acuerdo con los informes de la prensa, el sospechoso fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, también en Miami. Está siendo acusado de exhibición inapropiada de armas de fuego y asalto agravado con la intención de cometer un delito grave.