Suscribirse

Estados Unidos

Trump consolida su fuerza militar en EE. UU. para combatir el ‘terrorismo’: “No tenemos otra opción”

El presidente ha insistido en que la Guardia Nacional debe llegar a las grandes ciudades para detener el crimen, según él, en incremento.

Redacción Mundo
1 de octubre de 2025, 9:34 p. m.
Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional para enfrentar las protestas en California
Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades de EE. UU. | Foto: GETTY

El gobierno de Estados Unidos ha desplegado cientos de efectivos militares dentro del país para combatir la delincuencia que, según el presidente Donald Trump, ha presentado un importante aumento y pone en riesgo la vida de millones de ciudadanos.

La orden del mandatario ha sido enviar a miembros de la Guardia Nacional —que normalmente acuden a servicios de emergencia por desastres naturales o desmanes civiles— a las principales ciudades estadounidenses, donde tienen el objetivo de apoyar a las autoridades locales para poner orden.

Contexto: ¿Ciudades estadounidenses podrían ser utilizadas como campos de entrenamiento militar? Esta es la propuesta de Trump

La iniciativa ha desatado rechazo de las administraciones locales, normalmente demócratas, que han asegurado que los índices de criminalidad no están lo suficientemente altos para tomar estas medidas.

Recientemente, el mandatario envió a sus hombres a la ciudad de Portland, en Oregón.

Miembros de la Guardia Nacional patrullan la calle 14, en colaboración con la Policía Metropolitana de Washington D.C., el 24 de agosto de 2025 en Washington, D.C. Se ha observado una mayor presencia policial en la capital del país
Miembros de la Guardia Nacional patrullan la calle 14, en colaboración con la Policía Metropolitana de Washington D.C., el 24 de agosto de 2025 en Washington, D.C. Se ha observado una mayor presencia policial en la capital del país | Foto: Getty Images

“La gobernadora de Oregón debe estar viviendo en un mundo de ensueño“, escribió el presidente en su perfil de Truth Social este miércoles.

Portland es un desastre sin fin. Mucha gente ha resultado gravemente herida, e incluso ha muerto. Está gobernada como un país del tercer mundo”, agregó.

Contexto: Chicago se enfrenta a ICE y crece la tensión ante la posible llegada de la Guardia Nacional. “Se dirigen a los vendedores de tamales”

“Entramos porque, como patriotas estadounidenses, no tenemos otra opción. ¡El orden público debe prevalecer en nuestras ciudades y en todas partes!”, completó su mensaje.

El fin de semana pasado, la gobernadora estatal, Tina Kotek, anunció que “no había necesidad de tropas militares”, ya que “no había ninguna amenaza a la seguridad nacional en la ciudad”.

x
Tina Kotek, gobernadora de Oregón. | Foto: Getty Images

Sin embargo, el jefe de Estado sostiene que en este punto en imperativo el envío de la Guardia Nacional para detener lo que llamó el “fuego infernal liderado por Antifa”, que es como se le denomina al movimiento de extrema izquierda y fascista en Estados Unidos.

Contexto: Kristi Noem definirá nuevas sedes de Seguridad Nacional de EE. UU. en Latinoamérica: este es el socio estratégico de Washington

El fin de semana, Trump le ordenó a su secretario de Defensa, Pete Hegseth, que lleve a cabo el despliegue de las fuerzas militares en la capital de Oregón, sobre la cual aseguró que está “devastada por la guerra”, de acuerdo con un trino de sus redes sociales.

Además, señaló que las instalaciones de Inmigración y Control de Aduanas están “sitiadas por los ataques de Antifa y otros terroristas nacionales”.

EE.UU.
La Guardia Nacional fue desplegada en Washington D. C. | Foto: Getty Images

Días antes, el presidente firmó una orden para designar a Antifa como una agrupación terrorista, pese a que este es un movimiento que no cuenta con un líder ni una orden, por lo que no podría ser considerado como un grupo.

De acuerdo con la información de la organización de medios Oregon Public Broadcasting (OPB), las operaciones con la Guardia Nacional en el estado costarán alrededor de 3,8 millones de dólares, que saldrán de los impuestos que pagan los ciudadanos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ministro de Defensa confirmó que en octubre se firmará contrato para comprar los aviones de guerra Gripen

2. Paracaidista británico cae más de 3.000 metros y sobrevive de forma milagrosa en EE. UU.

3. Fiscalía acusó a Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, por corrupción

4. Así se derrumbaron casas en Carolina del Norte tras el paso de dos huracanes: estas son las impactantes imágenes

5. A Gustavo Petro no le gustó el plan de Donald Trump para lograr la paz en Gaza: “Me alegré un instante”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosTrumpGuardia Nacional

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.