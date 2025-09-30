¿Ciudades estadounidenses podrían ser utilizadas como campos de entrenamiento militar? Esta es la propuesta de Trump

En medio de las conversaciones realizadas con los principales líderes militares estadounidenses en Quantico, Virginia, el Presidente se refirió al despliegue de la guardia nacional en las ciudades como parte de su ofensiva contra el crimen y el desorden.

Las palabras de Trump frente a las ciudades consideradas como peligrosas

Durante su actual administración, Trump ha priorizado la seguridad y el orden público a través de una masiva campaña de deportaciones.

Por esto, ha desplegado tropas en ciudades como los Ángeles y Washington para apoyar las operaciones de migración.

En medio el encuentro en Quanta, Trump hizo una observación que ha despertado inquietud entre los norteamericanos:

“Le dije a Pet (refiriéndose al secretario de Defensa, Pete Hegseth), que deberíamos usar algunas de estas ciudades peligrosas como campos de entrenamiento para nuestras fuerzas armadas”, dijo Trump.

Fue así como el presidente pidió al Pentágono usar ciudades estadounidenses identificadas como peligrosas para entrenar al ejército y la Guardia Nacional.

Esta declaración hecha durante un discurso ante oficiales militares senior ha desatado una controversia política, legal y constitucional.

La sugerencia de que algunas ciudades de Estados Unidos sean usadas como “campos de entrenamiento” (“training grounds”) por tropas federales no es una idea que compartan todos.

Además, mencionó ciudades como Chicago, y criticó administraciones locales demócratas, acusándolas de incompetencia al abordar la delincuencia.

Habló de la necesidad de desplegar fuerzas federales en ciudades para hacer frente al crimen, la inmigración ilegal, y el desorden urbano.

Trump le propone convertir ciudades peligrosas en" campos de entrenamiento" | Foto: Getty Images

Implicaciones de las palabras de Trump en Quanta

Esta propuesta ha generado fuertes cuestionamientos, especialmente por sus implicaciones legales y constitucionales:

Varios artículos mencionan la Ley Posse Comitatus, la norma federal que limita el uso de tropas del ejército en funciones de aplicación de la ley dentro del país, sin una autorización explícita del Congreso, como uno de los principales impedimentos para llevar a cabo los planes de Trump, de acuerdo a lo que se menciona en Axios.

Además, en los Estados Unidos, los estados tienen autoridad sobre muchas funciones de mantenimiento del orden público.

Desplegar tropas federales en ciudades lideradas por gobiernos locales, si no hay coordinación, puede provocar tensiones políticas y legales. Alcaldes y gobernadores han expresado oposición.

Ya ha habido decisiones de jueces federales que bloquean despliegues militares o de la Guardia Nacional cuando se considera que violan leyes nacionales o constitucionales.

Líderes demócratas de las ciudades mencionadas han acusado la propuesta de ser una estrategia autoritaria, de polarización política, e incluso discriminatoria.

La idea de usar ciudades estadounidenses como “campos de entrenamiento militar” es una propuesta bastante excepcional en el contexto moderno estadounidense, que choca con normas legales establecidas, principios constitucionales y prácticas de gobierno locales.