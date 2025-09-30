Suscribirse

Trump amenaza con despedir militares y hacen varias advertencias al ejército. “Inaceptable ver generales y almirantes gordos en los pasillos”

El mandatario anunció cambios estructurales en el ejército estadounidense.

Esteban Jurado Pedraza

Pasante de redacción semana.com

30 de septiembre de 2025, 5:32 p. m.
La administración Trump convocó a militares de todo el mundo a una inusual reunión. | Foto: Getty Images

En una reunión con diversos mandos militares provenientes de todo el mundo en Quantico, Virginia, Donald Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, le hicieron varios anuncios importantes a las Fuerzas Armadas estadounidenses.

En declaraciones antes de viajar al encuentro, Trump afirmó que “me reuniré con generales, almirantes y líderes, y si no me gusta alguien, lo despediré en el acto”.

El mandatario también se refirió a temas relacionados con Venezuela, la situación en Gaza y la guerra entre Rusia y Ucrania | Foto: Getty Images

Nunca había entrado en una sala tan silenciosa. Si no les gusta lo que digo, pueden irse. Por supuesto, ahí se va su rango, ahí se va su futuro”, añadió Trump en medio del silencio de la milicia en el auditorio.

El mandatario republicano prometió cambios drásticos en la cultura militar y adujo que “somos un equipo. Así que mi mensaje es muy simple: estoy con ustedes. Los apoyo y, como presidente, los apoyo al 100 %”.

Contexto: Pentágono convoca inusual reunión

Además, enfatizó en que EE. UU. está “sufriendo una invasión interna. No es diferente a un enemigo extranjero. Pero es más difícil porque en muchos casos no llevan uniforme”.

La intervención del secretario de Defensa

Pete Hegseth le advirtió a los altos mandos que deben “prepararse para la guerra”, en relación con varios cambios que se darán en dicha materia.

El secretario de Defensa da su discurso ante mandos militares de EE. UU. | Foto: Getty Images

“A partir de este momento, la única misión del recién restaurado Departamento de Guerra es esta: luchar. Preparándonos para la guerra y preparándonos para ganar. Implacables e inflexibles en esa búsqueda. No porque queramos la guerra. Aquí nadie la quiere, sino porque amamos la paz”, dijo Hegseth.

También reprochó algunas actitudes y comportamientos en el interior del Ejército estadounidense, uno de los más poderosos del mundo.

“Es completamente inaceptable ver generales y almirantes gordos en los pasillos del Pentágono liderando comandos en todo el país y en el mundo; da mala imagen” agregó.

Generales, marines, oficiales y soldados de otros rangos escuchan la intervención de su actual jefe ejecutivo. | Foto: Getty Images

“Si el secretario de Guerra puede realizar entrenamiento físico regular y riguroso, también puede hacerlo cualquier miembro de nuestra fuerza conjunta” mencionó el funcionario.

Además, realizó una fuerte advertencia respecto a la cultura “wok” que se venía instalando en la milicia.

Contexto: Asesores de Trump están presionando para derrocar a Nicolás Maduro: el informe que detalla el objetivo de Marco Rubio

“No más meses de identidad, oficinas de DEI, tipos con vestidos, no más culto al cambio climático, no más división, distracción o engaño de género, no más escombros. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo: hemos terminado con esa mierda”, reiteró.

Hegseth también respaldo a Trump en su posición de despedir a los subordinados que no estén de acuerdo con dichas políticas.

