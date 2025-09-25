El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se dirigirá a los altos oficiales del ejército a principios de la próxima semana, anunció el jueves el Pentágono en un comunicado, sin proporcionar más detalles.

Según el Washington Post, el jefe del Pentágono ordenó a todos los generales en posiciones de mando y a sus principales asesores que se reúnan el martes en la base de Quantico, en Virginia (este), una medida inusual.

El presidente Donald Trump confirmó a la prensa en el Despacho Oval esta reunión: “Me encanta. Creo que es genial”.

“¿Qué hay de raro en ello?”, se preguntó Trump ante los periodistas. “Dejémoslo simpatizar con los generales y almirantes venidos del mundo entero”, añadió.

El anuncio fue emitido por el Pentágono. | Foto: Getty Images

“Tenemos el mejor equipo del mundo”, continuó. “Muchos generales quieren estar aquí. También visitarán los sitios donde se encuentran los equipos. Hablarán sobre las armas más nuevas”.

Sean Parnell, portavoz del Pentágono, explicó en un comunicado que Hegseth “dará un discurso ante sus altos mandos militares a principios de la próxima semana”.

Se ha convocado a responsables desplegados tanto en el extranjero como en Estados Unidos.

Hegseth ordenó en mayo reducciones significativas en el número de altos oficiales y generales en el ejército estadounidense, pero no se sabe si la reunión de la próxima semana está relacionada con esta directiva.

Presidente de EE. UU., Donald Trump. | Foto: AP

El Pentágono ha experimentado una serie de cambios desde el regreso al poder, en enero, de Donald Trump, cuya administración ha destituido a varios altos mandos, en la mayoría de casos sin proporcionar explicaciones.

De acuerdo con un reportaje del medio CNN, una fuente familiarizada con la reunión aseguró que en el encuentro habría una prueba de aptitud física, información sobre el Departamento de Defensa y una serie de despidos masivos. Sin embargo, la convocatoria ha desatado preocupación entre los funcionarios del Pentágono.

El presidente de EE. UU., Trump, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. | Foto: Getty Images

Un asesor del Congreso expresó en CNN que, amenos de que el secretario Hegseth planeara anunciar “una nueva campaña militar importante o una reestructuración completa de la estructura de mando militar, no me imagino una buena razón para ello”.

Esta reunión tendrá lugar en medio de tensiones que ha elevado Estados Unidos en el Caribe, al desplegar sus fuerzas para combatir el narcotráfico, además de presionar el régimen de Maduro en Venezuela. Además, desde que Trump asumió el poder en enero, se anunciaron despidos a decenas de oficiales como parte de un programa de diversidad, para evitar que personas transexuales se unieran a las filas.