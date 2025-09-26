Suscribirse

Estados Unidos

Hegseth podría revelar cómo funcionará el “Departamento de Guerra” en su sorpresiva reunión

El secretario de Defensa convocó cientos de generales sin dar explicaciones de qué se tratará la inusual reunión.

Redacción Mundo
27 de septiembre de 2025, 1:41 a. m.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth. | Foto: Pool

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, convocó una reunión inusual con cientos de efectivos militares para la próxima semana, sin dar detalles sobre qué abarcará la sorpresiva convocación.

Esta reunión con generales y almirantes del país tendrá lugar en el estado de Virginia el martes, 30 de septiembre, la cual, según fuentes familiarizadas con el tema, podría tener relación con la reinvención del Departamento de Defensa, que ahora pasa a ser el “Departamento de Guerra”, de acuerdo con una orden ejecutiva del presidente Donald Trump.

“Se trata de mostrar la fuerza de cómo se ven ahora las nuevas fuerzas armadas bajo el presidente”, detalló un funcionario de la presidencia, en condición de anonimato, al medio CNN.

Helicópteros CH-47 Chinook sobrevuelan las banderas estadounidenses en el Monumento a Washington durante el desfile militar del 250.º aniversario del Ejército en Washington D. C. el sábado 14 de junio de 2025.
Generales y almirantes de EE. UU. se reunirán el martes 30 de septiembre ene Virginia. | Foto: AFP

En la entrevista, la fuente amplió que la reunión tendrá un enfoque “motivacional” donde el secretario Hegseth destacará la importancia de la “ética del guerrero” y presentará una nueva visión para las fuerzas militares de Estados Unidos.

Contexto: Trump informó sobre un nuevo ataque contra presunta embarcación de narcotráfico

Por lo tanto, en la convocatoria se podrían tocar temas como los estándares de preparación, sobre la condición física y la presentación del personal, que deberán ser implementados dentro de las filas.

“Se trata de meter a los caballos en el establo y ponerlos en forma”, dijo, por su parte, un funcionario del Departamento de Defensa al medio mencionado.

Pete Hegseth convocó la misteriosa reunión. | Foto: Getty Images

“Y los tipos con estrellas en los hombros hacen una mejor audiencia desde el punto de vista óptico. Esto es una vitrina para que Hegseth les diga: súbanse al tren, o potencialmente vean su carrera acortada”, agregó.

Contexto: Así es como Estados Unidos se prepara para una guerra con drones: el arte letal sin tripulantes que ha puesto en jaque a Rusia

Según CNN, tres fuentes consultadas aseguraron que Hegseth planea grabar su intervención para publicarla posteriormente.

Otros funcionarios de la Casa Blanca comentaron que el presidente Trump no tiene planeado asistir a la reunión. La idea de llevar a cabo este encuentro fue de Hegseth, según las fuentes anónimas, y que luego fue comentada en presidencia para recibir el aval.

Presidente de EE. UU., Donald Trump. | Foto: AFP

El jueves, 25 de septiembre, el alto funcionario de Defensa emitió el anuncio para todos los generales y almirantes, que recibieron la orden de dejar sus labores para dirigirse a Virginia, sin saber a qué se debe la convocatoria.

Contexto: Estados Unidos despliega cinco aviones F-35 en Puerto Rico y eleva la tensión con Venezuela

Además, se les informó a los oficiales que, en caso de no poder asistir, deben presentar una razón sumamente justificada ante de Departamento de Defensa.

El secretario de Hegseth fue nombrado por Trump tras su vuelta a la Casa Blanca. Desde entonces, en enero, el funcionario ha desatado despidos masivos y ha recortado los puestos de generales y almirantes, a quienes ha atacado en el pasado, señalando que son los responsables de inyectar ideologías de izquierda dentro del ejército.

