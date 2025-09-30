El secretario de Guerra de Trump anunció que “a partir de ahora, nuestra única misión es prepararnos para la guerra y ganarla”

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, anunció que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, convocó a 800 generales y almirantes del Ejército para reunirse este martes, 30 de septiembre, en Virginia, en la base de los marines de Quantico. La gran convocatoria toma más importancia dado el contexto de conflicto entre Venezuela y Estados Unidos.

Pete Hegseth, secretario de guerra de EE. UU., reveló que el principal propósito del recién restaurado Departamento de Guerra es “librar la guerra, prepararse para la guerra y prepararse para ganar, sin descanso y sin concesiones en esa misión”, afirmó en la reunión con cientos de altos mandos militares del país en la base del Cuerpo de Marines en Quantico, estado de Virginia.

El secretario de Guerra | Foto: Pool

Con sus declaraciones confirmó que el anteriormente llamado “Departamento de Defensa” ya no existe. Hegseth culminó su anuncio citando una máxima utilizada también por George Washington: “Para garantizar la paz, debes prepararte para la guerra”.

El anuncio del secretario de Guerra coincide con la presencia de tropas norteamericanas en el Caribe, en medio de un despliegue armado poco visto en al menos cuatro décadas, que se da en el conflicto con Venezuela.

El presidente Donald Trump había dicho en el anuncio de la reunión, que “se discutirían los excelentes resultados en el plano militar, nuestra excelente forma, muchas cosas positivas”.

Donald Trump y el ataque a la narco lancha en el Caribe | Foto: Getty Images / Captura de pantalla de Truth Social

Hegseth, un veterano del Ejército que prometió transformar el Pentágono, centró su mensaje en el concepto de “espíritu del guerrero”.

En casi todas sus intervenciones públicas subraya la necesidad de que las Fuerzas Armadas mantengan una mentalidad de combate constante, incluso en períodos de tranquilidad.

Tras la orden ejecutiva firmada por Trump que revirtió el nombre del Pentágono a su antigua denominación, “Departamento de Guerra”, el secretario destituyó a varios generales y almirantes de alto nivel.

“La idea de que el secretario vaya a hablar con los generales y a darles su visión sobre la gestión del departamento, y quizá también sobre estrategia y organización, es perfectamente razonable”, dijo Mark Cancian, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y coronel retirado de los Marines.

Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Lo desconcertante es por qué se hace con tan poco aviso, por qué en persona y qué más podría estar implicado”, añadió.