María Corina Machado sorprende en redes con un sentido mensaje sobre los presos políticos en Venezuela

En un emotivo mensaje dirigido a Ramón Guanipa, hijo de uno de los ciudadanos detenidos por motivos políticos en Venezuela, la líder opositora María Corina Machado reafirmó su compromiso con la liberación de todos los “rehenes de conciencia” y definió esta meta como la piedra angular para el retorno de la democracia al país.

Machado calificó a quienes se encuentran privados de la libertad como “héroes” y ejemplos para la nación. En sus declaraciones, destacó que el sacrificio de miles de venezolanos tiene un propósito claro: la construcción de un país digno donde la educación, la seguridad jurídica y la innovación sean pilares del desarrollo.

“Él, como miles de venezolanos, arriesgaron todo para garantizar que podamos tener un país en el que vivamos con dignidad… para que nuestros hijos regresen a casa y nuestras familias estén unidas”, expresó la dirigente.

Una familia marcada por la tragedia

La detención de Juan Pablo Guanipa ocurrió en un contexto familiar devastador. Ramón Guanipa relató que hace apenas dos años la familia sufrió la pérdida de su madre, Begoña, tras una larga batalla contra el cáncer.

Devastadora historia de presos políticos en Venezuela Foto: @JuanPGuanipa

“Mis cinco hermanos quedaron huérfanos de madre. No tienen a quién los despierte para ir a la escuela ni quién los arrope por las noches”, expresó Ramón.

Según su testimonio, fue precisamente tras la muerte del “amor de su vida” cuando el dirigente encontró en la fe y en la oración a la Virgen María la fuerza para continuar su labor política, en busca de un futuro mejor para sus hijos y para Venezuela.

Juan Pablo Guanipa fue arrestado en la noche. Desde entonces, el régimen ha mantenido restricciones severas sobre sus visitas; su hijo asegura haberlo visto una sola vez durante apenas 20 minutos.

Ramón Guanipa fue enfático al señalar que la transición democrática en Venezuela es inseparable de la justicia para los prisioneros políticos. En sus declaraciones, hizo un llamado directo a los remanentes del poder en Caracas, personificados en Delcy Rodríguez, para la liberación de su padre y de todos los detenidos.

“Cualquier otra persona se habría rendido, pero mi papá no. Está haciendo lo que cualquier buen cristiano haría: enfrentar al mal en su núcleo. Él necesita estar al lado mío y de mis hermanos, no en una celda”, concluyó.

María Corina Machado realiza declaraciones sobre presos políticos tras el regimen de Maduro Foto: Diseño Jesús Chacín/El País, con fotos de: (AFP)

Declaración de Machado

La líder de la oposición de Venezuela y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo que llegó la “hora de la libertad”, después de que Estados Unidos lanzara un ataque en varias zonas del país y capturara al presidente Nicolás Maduro.

“Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”, prometió.

