Niño con discapacidad auditiva fue deportado de Estados Unidos sin sus audífonos

Una mujer fue deportada junto a sus dos hijos, de 6 y 4 años, en un caso que ha generado indignación en California por la presunta insensibilidad de las autoridades migratorias.

El menor de 6 años, quien tiene una discapacidad auditiva, fue despojado de los audífonos que le permitían escuchar durante el proceso de deportación.

El niño fue detenido la semana pasada mientras asistía a una escuela especializada para estudiantes sordos en el Área de la Bahía, en San Francisco. La detención se produjo junto a su madre, Lesly Rodríguez Gutiérrez, y su hermano menor.

Según el abogado de la familia, Nikolas De Bremaeker, el arresto ocurrió cuando acudieron a una cita con las autoridades migratorias para renovar las fotografías que la agencia tenía registradas en su expediente.

Posteriormente, agentes migratorios “intentaron obligarla a firmar un documento sin explicación alguna y luego empujaron a la familia a un vehículo para embarcarla en un vuelo a un centro de detención lejano”, declaró el abogado el martes.

Lesly Rodríguez Gutiérrez juntó a sus hijos. Foto: Captura X @espinosa_rios

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la decisión de deportar a la familia. Según un portavoz de la entidad, la madre, de 28 años, era una “inmigrante indocumentada de Colombia” que “entró ilegalmente a Estados Unidos en 2022 y fue liberada en el país bajo la administración Biden”.

Asimismo, señaló que el 25 de noviembre de 2024 se había emitido una orden de deportación en su contra.

El caso fue duramente criticado por el representante demócrata Eric Swalwell, quien a través de un comunicado en X calificó lo sucedido como “otro ejemplo trágico de cómo las redadas indiscriminadas de inmigración de Trump”.

“¿Cómo puede arruinarle la vida a un niño sordo de 6 años hacer que nuestra comunidad o nuestro país sean más seguros?”, añadió en una rueda de prensa.

De igual forma, el superintendente estatal de instrucción pública, Tony Thurmond, solicitó que el niño fuera traído devuelta para que pudiera continuar sus estudios y recibir los servicios especializados que necesita.

Tony Thurmond Superintendente de Instrucción Pública del estado de California. Foto: MediaNews Group via Getty Images

“Estoy pidiendo al gobierno federal que devuelva a nuestro estudiante a su comunidad escolar ahora mismo. Estos ataques inhumanos e ilegales contra nuestras familias deben terminar”, dijo el superintendente en un comunicado.

“Tenían fuertes razones humanitarias por las cuales no debían ser deportados y debieron contar con salvaguardas”, añadió Thurmond.

De igual forma, al conocerse que el único idioma que el niño domina es el lenguaje de señas americano, el superintendente del distrito escolar advirtió sobre las posibles consecuencias que la situación podría tener en su desarrollo.

“Debido a esto, permanecer en un entorno donde el ASL es el idioma principal de instrucción es esencial para el desarrollo del lenguaje, el progreso académico y el bienestar general”, escribió.

Por otra parte, el Bay Area Democrat informó que miembros de su equipo viajaron a Colombia para devolverle los audífonos al niño.