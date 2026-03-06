Mundo

Quién es Markwayne Mullin, el aliado de Trump elegido para reemplazar a Kristi Noem en el Departamento de Seguridad Nacional

El hombre de 48 años, además de senador, ha sido luchador de artes marciales mixtas y retó a un legislador a resolver sus diferencias “como adultos”.

Markwayne Mullin, nominado a secretario del DHS.
Markwayne Mullin, nominado a secretario del DHS. Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la nominación del senador republicano Markwayne Mullin como nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en reemplazo de Kristi Noem, en lo que representa el primer gran cambio dentro de su gabinete durante su segundo mandato. Mullin asumiría el cargo el 31 de marzo, aunque su designación aún debe ser confirmada por el Senado.

Esto se da después de que Donald Trump anunció el jueves el despido de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, una de las principales figuras de la ofensiva del gobierno contra la inmigración. Según varios medios, el mandatario estaba molesto por la gestión de Noem de la reciente operación contra migrantes indocumentados en Minnesota, durante la cual agentes federales mataron a tiros a dos estadounidenses.

Kristi Noem califica de “terrorismo doméstico” el presunto ataque contra agentes del ICE en Mineápolis

La elección del senador por Oklahoma refleja la intención de Trump de mantener una línea dura en materia de seguridad fronteriza e inmigración. Mullin es considerado uno de los aliados más cercanos del mandatario en el Capitolio y un defensor firme de la agenda America First, que incluye deportaciones masivas y una política migratoria restrictiva.

Markwayne Mullin
Markwayne Mullin Foto: CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag

Con 48 años, Mullin llegó al Senado en 2023 tras una década como representante en la Cámara Baja por el segundo distrito de Oklahoma. Antes de entrar en política, se hizo cargo del negocio familiar de plomería, Mullin Plumbing, cuando su padre enfermó, y posteriormente se convirtió en empresario del sector de la construcción.

Su trayectoria política ha estado marcada por un estilo confrontacional y una defensa abierta de Trump. Durante los años posteriores a las elecciones de 2020, Mullin respaldó públicamente las denuncias del expresidente sobre fraude electoral y se consolidó como uno de los republicanos más cercanos al movimiento MAGA dentro del Congreso.

La decisión del Gobierno Trump fue ilegal: tribunal de EE. UU. se pronunció contra la decisión de poner fin al TPS para venezolanos

El senador también tiene un perfil poco común dentro de la política estadounidense. Es miembro de la Nación Cherokee y actualmente el único senador indígena en la cámara alta. Además, antes de dedicarse completamente a la política tuvo una breve carrera como luchador de artes marciales mixtas, con un récord invicto en competiciones profesionales.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, junto a la ahora exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, junto a la ahora exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Foto: AFP

A lo largo de su carrera en Washington ha protagonizado varios episodios polémicos. Uno de los más recordados ocurrió en 2023, cuando durante una audiencia del Senado desafió a un líder sindical a resolver sus diferencias “como dos adultos”, un momento que se volvió viral y reforzó su reputación de político combativo.

Nuevos documentos del caso Epstein salpican al presidente Donald Trump con graves denuncias

Si el Senado confirma su nombramiento, Mullin quedará al frente de una de las agencias más poderosas del gobierno federal. El Departamento de Seguridad Nacional supervisa instituciones clave como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Patrulla Fronteriza y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), entre otras.

