Una celebración de una boda en Argentina terminó en el hospital luego de que una tradición muy común saliera mal, lo que terminó con un video en redes sociales haciéndose viral de inmediato. Lo que debía ser un gesto de buena suerte, se transformó en una escena inesperada, cuando un grano de arroz se alojó en el oído del novio durante la salida del registro civil.

El hecho ocurrió en la provincia de Buenos Aires y fue captado en video por una de las invitadas, la usuaria @cieloagostina1_ en TikTok, quien acompañó las imágenes con una frase que desató carcajadas en redes: “POV: te casas y te entra un arroz en el oído”, lo cual provocó la curiosidad de cientos de miles de usuarios en las redes.

En el clip, que rápidamente se hizo viral, se observa a los recién casados saliendo del edificio entre aplausos y risas, mientras los invitados lanzan arroz para desearles prosperidad. Pero en cuestión de segundos, la escena de alegría se convierte en preocupación: el novio se toca el oído, intenta sacudirse y termina siendo trasladado a una clínica cercana.

Durante la boda, la pareja fue recibida con arroz por sus allegados. | Foto: Getty Images

Según medios locales, el hombre fue atendido sin complicaciones y el grano fue retirado con facilidad por los especialistas de la salud. Aun así, el episodio provocó risas nerviosas y se convirtió en el tema más comentado de la fiesta de bodas de la pareja, teniendo tanto gente que solo se río del hecho, así como hubo personas que también se mostraron en desacuerdo al respecto.

En menos de 24 horas, el video superó 600.000 reproducciones y miles de comentarios, con reacciones que mezclan humor, empatía y críticas a la costumbre de lanzar arroz en las bodas. Algunos usuarios la calificaron como “peligrosa” o “anticuada”, mientras otros defendieron su carácter simbólico y tradicional.

La tradición fue duramente criticada por usuarios de redes sociales. | Foto: Getty Images

“No solo desperdician comida, ahora también lastiman al novio”, escribió un internauta con ironía. “Mejor usen pétalos o burbujas, no granos voladores”, comentó otro usuario en la red social con respecto al episodio ocurrido en la boda de la pareja argentina que, finalmente, solo terminó siendo un episodio gracioso para ambos.