Recién casados fueron ​​encontrados sin vida en un carro, días antes de celebrar su primer aniversario

Una pareja de esposos que estuvo casada por menos de un año fue encontrada sin vida dentro de un vehículo en el norte de Illinois, unos días antes de celebrar su primer año de matrimonio.

En un principio, las autoridades tuvieron una seria hipótesis de un asesinato-suicidio, mientras confirmaron la identidad de los fallecidos, se trata de Rachel Noel Dumovich, de 29 años, y Brandon Peter Dumovich, de 30, de Sharon, Wisconsin.

Sus cuerpos fueron hallados el pasado 6 de octubre, en un carro que estaba detenido en la ruta 14 en Harvard, Illinois. Las autoridades pensaron en un principio que el vehículo estaba averiado y al revisarlos comprobaron la presencia de los cadáveres en su interior.

La pareja llevaba un año de casados | Foto: FB/racheldumovich

La policía confirmó que cada uno de los cuerpos tenía una herida de bala de un arma que se encontró en el lugar de los hechos.

“Si bien un asesinato-suicidio es un escenario potencial, no se ha tomado una determinación final”, confirmó a Fox News, el jefe de policía de Harvard, Tyson Bauman. Los resultados completos de la autopsia realizada por la oficina forense aún no se han publicado.

Aunque la policía les dijo a los residentes cercanos que se refugiaran en el lugar después de encontrar a la pareja muerta, “más tarde se determinó que no había una amenaza constante para la comunidad”.

Una página de boda en The Knot creada por Rachel describió a la pareja como “novios de secundaria”.

La víctima había relatado en ese momento cómo conoció a Brandon durante su etapa en la escuela secundaria, cuando ambos tenían apenas 12 años. En aquel entonces, logró captar su atención de una forma traviesa al “tomar prestada su colonia del casillero y salir corriendo con ella”.

Desde entonces, ambos mantuvieron el contacto a lo largo de distintas etapas de sus vidas y durante una sólida amistad que perduró quince años, escribió Rachel, añadiendo que su relación amorosa comenzó en 2022.

Más adelante, en el verano de 2023, Brandon le pidió matrimonio en el pintoresco Big Cedar Lake, situado cerca de Slinger, Wisconsin.

Finalmente, la pareja selló su amor el 12 de octubre de 2024, en ese mismo lugar que marcó un momento tan especial para ambos.

Los cuerpos fueron hallados en un vehículo | Foto: FB/Rachel Dumovich

La pareja fue encontrada muerta a las 11:45 pm hora local, y apenas horas antes, Rachel había publicado una imagen escénica de un paisaje en sus redes sociales.

“Siempre persiguiendo puestas de sol. ¡Ojalá estuviéramos de vuelta en Grecia!”, escribió Rachel, aparentemente en referencia a la luna de miel de la pareja.