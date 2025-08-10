Suscribirse

Pareja que mantenía relaciones sexuales en un mirador, murió al caer en su carro por un acantilado

La pareja salió expulsada luego de que el auto impactara la primera roca.

Redacción Mundo
10 de agosto de 2025, 2:46 p. m.
La policía abrió una investigación para esclarecer los hechos
La policía abrió una investigación para esclarecer los hechos | Foto: X/@ian_martin_82

Informes preliminares de la policía, confirmaron que una pareja murió después de que el vehículo en el que se encontraba cayera a un acantilado.

Según el departamento de Bomberos el vehículo se precipitó a 400 metros de altura desde el lugar donde se encontraba la pareja, presuntamente, teniendo relaciones sexuales. Ambos fueron encontrados desnudos en el lugar del accidente.

Por el lugar donde fueron encontrados los cuerpos, las autoridades creen que la pareja salió expulsada luego de que el auto impactara la primera roca, a más de 100 metros de distancia, según el diario G1.

Pareja muere al caer su coche de un muro de 400 metros en Venda Nova do Imigrante
Pareja muere al caer su coche de un muro de 400 metros en Venda Nova do Imigrante | Foto: x/@tvgazetaes

Marcone da Silva Cardoso, de 26 años, y Adriana Machado Ribeiro, de 42, murieron tras el impacto en la región serrana de Espírito Santo.

Según el hermano de Marcone, que prefirió mantener el anonimato, los tres habían asistido a una fiesta en Castelo , un municipio vecino también al sur del estado, antes del accidente. Marcone y Adriana llevaban seis meses juntos.

“Me dejaron en casa y salieron juntos. Él había trabajando todo el fin de semana, no la había visto en cuatro días y salieron juntos”, dijo el hermano a G1.

Marcone da Silva Cardoso trabajaba como operador de máquina en Venda Nova do Imigrante, pero nació en Belo Horizonte, Minas Gerais, donde será enterrado este martes.

La pareja fue hallada desnuda en el lugar del accidente
La pareja fue hallada desnuda en el lugar del accidente | Foto: X/@ceferurgente_rs

Según relataron sus colegas, Adriana Machado estuvo vinculada durante 16 años a una panadería de gestión familiar en la ciudad. La fallecida deja dos hijos fruto de una relación previa y su sepultura tendrá lugar en Venda Nova do Imigrante.

Un aparente movimiento durante un momento íntimo en su vehículo provocó que éste cayera cientos de pies, informaron CNN Brasil y The Sun , citando a las autoridades locales.

Contexto: Insólito accidente en EE. UU.: un murciélago entró a su boca y terminó con una factura de $21.000

“No había señales de violencia en la escena ni en los cuerpos, y el freno de mano del coche estaba puesto”, dijo Peres, según The Sun , que agregó que los investigadores sospechan que los movimientos del coche lo hicieron tambalearse por el borde y caer.

La Policía Militar informó haber recibido reportes de residentes locales que oyeron un ruido y luego vieron un auto en el bosque. Según el informe policial, el auto se cayó de una rampa de Ala delta en una propiedad en la región de Tapera.

El vehículo fue hallado a 400 metros bajo la vía
El vehículo fue hallado a 400 metros bajo la vía | Foto: FB/Infor Mate Santa Fe

Un hombre encontró el vehículo y avisó a las autoridades “Vi el motor del coche a lo lejos y el coche cayó a casi 150 metros del lugar del accidente. Fue una escena impactante: el vehículo quedó destrozado, convertido en papel. La altura es enorme”, según G1 Globo.

