Personas llegan a Sanaá en jornada de manifestaciones a favor de Irán

La Plaza al Sabeen se llenó de manifestantes tras los ataques de EE. UU. e Israel a Irán.

Redacción Semana
1 de marzo de 2026, 1:58 p. m.
Miles de manifestantes llenan la Plaza al‑Sabeen en Sanaá en solidaridad con Irán tras los ataques de EE. UU. e Israel.
Miles de manifestantes llenan la Plaza al‑Sabeen en Sanaá en solidaridad con Irán tras los ataques de EE. UU. e Israel. Foto: Foto tomada de: www.ypagency.net

Imágenes muestran calles y avenidas de Sanaá colmadas por una marea humana.

Video de las IDF muestra ataque contra objetivos estratégicos en Irán

Multitudinaria marcha en Sanaá muestra apoyo masivo a Irán tras ataques de EE. UU. e Israel

Una multitud sin precedentes se congregó este domingo en la Plaza Al‑Sabeen de la capital yemení, Sanaá, en lo que medios estatales describen como una manifestación de “solidaridad con el pueblo iraní”, tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

Las imágenes difundidas muestran calles repletas de participantes, pancartas y banderas ondeando mientras miles marchan bajo consignas de apoyo político y religioso.

De igual forma, la Yemen Press Agency muestra lo que describe como una “marcha masiva” en la plaza más grande de Sanaá, con miles de personas llenando avenidas y calles colindantes.

La Plaza al‑Sabeen se convierte en epicentro de la solidaridad con Irán.
La Plaza al‑Sabeen se convierte en epicentro de la solidaridad con Irán. Foto: Foto tomada de: www.ypagency.net

Imágenes acreditadas a agencias internacionales también recogen a manifestantes llevando carteles con retratos del líder iraní muerto y consignas contra Estados Unidos e Israel,

Estos 2 países realizaron ataques contra objetivos iraníes en los últimos días.

La movilización ocurre en medio de una escalada de tensiones tras ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Esto incluye la muerte del líder supremo iraní, Ayatolá Seyyed Ali Khamenei, según reportes difundidos por agencias internacionales y redes sociales relacionadas con la cobertura del conflicto.

Las imágenes de la Plaza al‑Sabeen reflejan la magnitud de la protesta y la solidaridad regional

En respuesta, en varios países de Oriente Medio y otras regiones también se han registrado protestas de diverso signo.

Algunas expresan duelo e indignación contra las potencias occidentales, mientras que en otros lugares han visto manifestaciones a favor del ataque.

La Plaza Al‑Sabeen, epicentro tradicional de grandes actos políticos en Sanaá, ha sido escenario de numerosas manifestaciones, principalmente organizadas por grupos afines a Teherán o contra la presencia e influencia de Estados Unidos e Israel en la región.

Fuentes vinculadas al movimiento hutí, que controla muchos territorios del norte de Yemen, han condenado repetidamente las acciones militares israelíes en Irán.

Además, han responsabilizado a Washington de una escalada de violencia en la región.

Las fotografías publicadas muestran una protesta extensa y organizada, con densas filas humanas que llenan la plaza y sus alrededores.

Muchas de ellas llevan pancartas, banderas y carteles con símbolos religiosos o políticos.

Estas imágenes han sido compartidas y republicadas por agencias estatales y medios afiliados, lo que sugiere un evento propiciado desde círculos de poder dentro de Yemen.

🔴 EN VIVO - Conflicto en Medio Oriente; La televisión estatal de Irán es blanco de ataques, Trump confirma la destrucción de barcos iraníes

No existe aún una estimación independiente verificable sobre el número de asistentes.

Sin embargo, la magnitud visual de la protesta y la difusión de imágenes indican que se trata de una de las movilizaciones de mayor visibilidad en Sanaá en años recientes.

