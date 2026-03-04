La desaparición de un joven que salió brevemente de su casa para ir a la esquina sigue generando interrogantes casi tres décadas después.

El caso, ocurrido en Escocia a finales de los años noventa, volvió recientemente a la atención pública tras nuevas diligencias policiales que buscan esclarecer qué ocurrió aquella noche.

Kenneth Jones tenía 18 años cuando fue visto por última vez el 2 de noviembre de 1998. Según los reportes, alrededor de las 10:30 p. m. salió de su vivienda ubicada en Ancrum Court, en la región de Fife, aparentemente para dirigirse a la esquina cercana.

Desde entonces, nadie volvió a saber de él.

En la mañana del 3 de noviembre, sus padres encontraron su habitación vacía y en un principio pensaron que había salido temprano a correr o a encontrarse con amigos. Sin embargo, con el paso de las horas y sin noticias del joven, la preocupación aumentó.

Ante la incertidumbre, el 4 de noviembre la familia decidió denunciar oficialmente su desaparición ante las autoridades. A partir de ese momento se iniciaron las investigaciones para intentar determinar qué ocurrió tras su salida de casa.

Kenneth Jones Foto: Captura x @MisPersSupport

Con los años, el caso se convirtió en uno de los misterios sin resolver que aún inquietan a la comunidad local.

A pesar de diversas indagaciones y revisiones del expediente, el paradero de Kenneth Jones nunca fue confirmado. De seguir con vida, hoy tendría aproximadamente 46 años.

Sin embargo, recientemente la investigación tuvo un nuevo giro. El 19 de febrero de 2026, agentes del Equipo de Investigación Principal de la Policía de Escocia regresaron al lugar donde el joven vivía antes de desaparecer.

Los investigadores acudieron a la propiedad desde horas de la mañana y centraron su trabajo especialmente en el jardín y en la parte trasera de la vivienda. Estas diligencias forman parte de una revisión del caso que busca encontrar nuevas pistas.

La reapertura se dio en 2024 cuando la Policía informó que revisaría nuevamente los expedientes. Posteriormente, el caso fue transferido al Equipo de Investigación Principal (MIT).

El inspector jefe detective Jonathan Pleasance explicó que el caso continúa activo y que se están utilizando distintos recursos para tratar de esclarecer lo ocurrido.

Desde que el MIT asumió el caso, se han realizado 1.150 diligencias. Foto: Getty Images

Según señaló, “los oficiales de los principales equipos de investigación de la Policía de Escocia están liderando la nueva investigación con la ayuda de numerosos recursos, incluidos oficiales de división y testigos expertos”.

Además, el funcionario indicó que las recientes búsquedas en la vivienda hacen parte de los esfuerzos por encontrar cualquier indicio que permita avanzar en el caso.

“Nuestras búsquedas en Ancrum Court forman parte de nuestra investigación mientras trabajamos para encontrar cualquier información nueva que pueda ayudarnos en nuestras indagaciones”, indicó Pleasance.

Por ahora, las autoridades no han revelado resultados concretos de estas diligencias.

No obstante, la reapertura de las investigaciones ha reavivado la esperanza de que se encuentren nuevas pruebas que ayuden a esclarecer lo sucedido.