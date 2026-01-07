Mundo

El senador republicano Rick Scott lanzó advertencias sobre posibles acusaciones contra el presidente colombiano, aunque hasta ahora no existen investigaciones formales.

Redacción Mundo
7 de enero de 2026, 6:05 p. m.
El senador estadounidense Rick Scott advirtió que el presidente Gustavo Petro podría enfrentar acciones legales en EE. UU., aunque no existen investigaciones formales hasta el momento.
El senador estadounidense Rick Scott comparó a Gustavo Petro con Nicolás Maduro, al sugerir que podría enfrentar acciones legales en EE. UU., aunque no existen investigaciones en curso.

¿Qué ha dicho el senador Rick Scott y cuál es el contexto?

Recientes tensiones entre Estados Unidos y Colombia han escalado a niveles inusitados tras una serie de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump y de figuras clave de su partido.

El senador republicano Rick Scott, en una entrevista con La W esta semana, afirmó que el presidente colombiano Gustavo Petro “podría tener acusaciones en Estados Unidos, como le pasó a Nicolás Maduro”, en referencia a las acciones legales que enfrentó el presidente venezolano tras su captura por fuerzas estadounidenses.

Scott calificó a Petro de “persona enferma y despreciable” y comparó su trayectoria con la de líderes extremistas, al sugerir que en futuras elecciones en Colombia podría elegirse a alguien más alineado con Washington, de acuerdo con lo publicado por W Radio.

Este tipo de afirmaciones se dan en un momento de máxima tensión bilateral. Trump ha descrito públicamente a Petro como alguien ligado al narcotráfico, comentario que el mandatario colombiano ha rechazado categóricamente, al calificarlo de ofensivo y sin fundamento.

De igual forma, Scott ha advertido que Petro “debería cuidarse”, frase que se ha viralizado en medios por su tono de amenaza explícita, según el Diario AS.

Es importante resaltar que hasta ahora no existe ninguna acusación formal por narcotráfico o cargos penales emitidos por autoridades estadounidenses contra Gustavo Petro, similares a la que enfrenta Nicolás Maduro por cargos de narcoterrorismo presentados por el Departamento de Justicia en Nueva York.

Newsweek afirma que, en el caso venezolano, Maduro fue trasladado a Estados Unidos para responder ante un tribunal federal, acusado de conspirar para introducir cocaína en territorio estadounidense, en un proceso que ya ha sido ampliamente difundido por medios internacionales.

¿Qué factores explican esta escalada y qué riesgos reales hay?

La retórica hostil entre Washington y Bogotá no surge de un vacío. Las relaciones entre Petro y la administración de EE. UU. han estado tensas desde 2025, cuando el gobierno estadounidense revocó el visado de Petro y sancionó financieramente al presidente y varios allegados, acusándolos de “jugar un papel en el comercio ilícito global de drogas”, una medida que Petro ha denunciado como política y sin base probatoria concreta.

Adicionalmente, el ambiente se ha visto afectado por la reciente operación militar estadounidense en Venezuela, en la que Nicolás Maduro fue capturado y llevado a Nueva York para enfrentar cargos, un acto que ha generado críticas de gobiernos regionales al considerarlo una violación del derecho internacional.

