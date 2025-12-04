Satena contradice a Gustavo Petro y anuncia cancelación de vuelos a Venezuela

La aerolínea estatal colombiana Satena anunció este jueves la suspensión de vuelos a Venezuela debido a “interferencias” en los sistemas de navegación, en medio de los bombardeos de Estados Unidos en el Caribe y sus amenazas de una ofensiva terrestre.

Tras el inicio de sus ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico en septiembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que las aerolíneas internacionales debían considerar “cerrado” el espacio aéreo venezolano.

Una decena de compañías ha cancelado viajes y dejado al país, especialmente a Caracas, aislado en el continente.

La medida se debe a “reportes de interferencias (...) en los sistemas de navegación satelital”, que suponen “un riesgo operacional”, señaló la compañía en un comunicado.

Satena volaba dos veces por semana a la ciudad de Valencia, la tercera más grande de Venezuela, ubicada a dos horas de Caracas.

También las panameñas Copa Airlines y Wingo suspendieron sus vuelos por dos días y se sumaron a las cancelaciones temporales de las españolas Iberia, Air Europa, Plus Ultra, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL, la chilena Latam y Turkish Airlines.

El anuncio de la empresa estatal choca con la postura del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que sostiene que no hay peligro en volar a Venezuela.

Uno de los aviones ATR que actualmente opera SATENA en rutas regionales del país. | Foto: SATENA

El mandatario asegura que Trump, con quien mantiene crecientes tensiones diplomáticas, no tiene “derecho” de vetar los vuelos.

La ofensiva del mandatario estadounidense contra el narcotráfico en la región, sin presentar pruebas de que las embarcaciones transportaran droga, ya se ha cobrado la vida de más de 80 personas. La familia de un pescador colombiano muerto en un bombardeo denunció a su gobierno ante la CIDH.

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, asegura que el objetivo real de los ataques es derrocarlo.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos dijo que desde septiembre han registrado un aumento de las interferencias en el país y una mayor actividad militar por parte del Estado venezolano.

Sin embargo, por el momento la entidad aseguró que Venezuela no ha manifestado la intención de atacar a aviones civiles, han advertido de su capacidad militar para llevar a cabo ataques de este tipo.

Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Venezuela. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Sus fuerzas armadas poseen aviones de combate avanzados y múltiples sistemas de armas capaces de alcanzar o superar las altitudes de operación de las aeronaves civiles, además del riesgo potencial a baja altitud que representan los sistemas portátiles de defensa aérea y la artillería antiaérea”, reza la nota.