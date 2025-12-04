Suscribirse

Mundo

Satena contradice a Gustavo Petro y anuncia cancelación de vuelos a Venezuela

Una decena de compañías ha cancelado viajes al país gobernado por el dictador Nicolás Maduro.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
4 de diciembre de 2025, 8:59 p. m.
"Estamos cumpliendo": Petro por primer vuelo internacional de Satena
Satena contradijo al presidente. | Foto: Satena.

La aerolínea estatal colombiana Satena anunció este jueves la suspensión de vuelos a Venezuela debido a “interferencias” en los sistemas de navegación, en medio de los bombardeos de Estados Unidos en el Caribe y sus amenazas de una ofensiva terrestre.

Tras el inicio de sus ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico en septiembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que las aerolíneas internacionales debían considerar “cerrado” el espacio aéreo venezolano.

Una decena de compañías ha cancelado viajes y dejado al país, especialmente a Caracas, aislado en el continente.

La medida se debe a “reportes de interferencias (...) en los sistemas de navegación satelital”, que suponen “un riesgo operacional”, señaló la compañía en un comunicado.

Satena volaba dos veces por semana a la ciudad de Valencia, la tercera más grande de Venezuela, ubicada a dos horas de Caracas.

También las panameñas Copa Airlines y Wingo suspendieron sus vuelos por dos días y se sumaron a las cancelaciones temporales de las españolas Iberia, Air Europa, Plus Ultra, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL, la chilena Latam y Turkish Airlines.

El anuncio de la empresa estatal choca con la postura del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que sostiene que no hay peligro en volar a Venezuela.

Uno de los aviones ATR que actualmente opera SATENA en rutas regionales del país.
Uno de los aviones ATR que actualmente opera SATENA en rutas regionales del país. | Foto: SATENA

El mandatario asegura que Trump, con quien mantiene crecientes tensiones diplomáticas, no tiene “derecho” de vetar los vuelos.

La ofensiva del mandatario estadounidense contra el narcotráfico en la región, sin presentar pruebas de que las embarcaciones transportaran droga, ya se ha cobrado la vida de más de 80 personas. La familia de un pescador colombiano muerto en un bombardeo denunció a su gobierno ante la CIDH.

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, asegura que el objetivo real de los ataques es derrocarlo.

Contexto: Esta es la extravagante cifra que le pidió Nicolás Maduro a Donald Trump para huir de Venezuela

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos dijo que desde septiembre han registrado un aumento de las interferencias en el país y una mayor actividad militar por parte del Estado venezolano.

Sin embargo, por el momento la entidad aseguró que Venezuela no ha manifestado la intención de atacar a aviones civiles, han advertido de su capacidad militar para llevar a cabo ataques de este tipo.

La torre de control, terminal, puertas, pasarelas y un Boeing 757 de American Airlines. Descripción general de la terminal, rampa y aeropuerto del Aeropuerto de Caracas, Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Venezuela
Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Venezuela. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Sus fuerzas armadas poseen aviones de combate avanzados y múltiples sistemas de armas capaces de alcanzar o superar las altitudes de operación de las aeronaves civiles, además del riesgo potencial a baja altitud que representan los sistemas portátiles de defensa aérea y la artillería antiaérea”, reza la nota.

*Con información de AFP y Europa Press.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La corrupción en el Gobierno Petro “borró” un colegio en el Cauca: “Fue una venganza por no votar los proyectos”

2. Cuando Belisario Betancur rechazó la organización del Mundial Colombia 1986 y terminó en México 86: “Tenemos otras cosas que hacer”

3. Junior celebra gesto de Luis Díaz desde Europa: paró y se tomó su tiempo tras partido con Bayern Múnich

4. Tras años de investigación, atrapan al presunto autor de las bombas en el Capitolio en EE. UU.: revelan detalles de su identidad

5. Concierto de Rosalía en Bogotá: precios de la boletería para la presentación de la española

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroSatena

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.