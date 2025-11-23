“Debe haber vuelos normales a todos los países de América Latina desde América Latina y el mundo”: Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las recientes decisiones sobre los vuelos a Venezuela que fueron suspendidos por varias aerolíneas.

“Debe haber vuelos normales a todos los países de América Latina desde América Latina y el mundo”, afirmó el mandatario.

“Los países no se bloquean, porque se bloquean pueblos y eso debe ser crimen contra la humanidad. Ningún estado de un país debe meterse en los asuntos de otro estado. La multilateralidad debe pasar a la gobernanza de leyes globales, justicia global y regulación global en todo lo que pueda acabar la vida en el planeta, como el clima o la inteligencia artificial, o las medicinas fundamentales, la telecomunicación mundial”, agregó Petro.

Debe haber vuelos normales a todos los países de América Latina desde América Latina y el mundo.



Los países no se bloquean, porque se bloquean pueblos y eso debe ser crímen contra la humanidad. Ningún estado de un país debe meterse en los asuntos de otro estado. La… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 23, 2025

El mandatario se había referido horas antes a la situación de Venezuela y volvió a emprenderla en contra de Estados Unidos. “Esta es la verdadera razón de la guerra en Ucrania y de la posible invasión a Venezuela. El petróleo”, dijo Petro.

Según el presidente, si se desplomaran los precios internacionales del petróleo, se podría dar un “monopolio árabe” y EE. UU. quedaría “con petróleo pesado” y eso llevaría a que “Ecopetrol entrara a números rojos”.

“Los que aplauden la invasión lo que desatan es la quiebra de Ecopetrol y millones de venezolanos hermanos en nuestro territorio. Irresponsables los apátridas”, afirmó Petro.

Presidente Gustavo Petro arremetió desde Cali en un fuerte discurso. | Foto: Presidencia

El presidente dijo que no apoyaría a Nicolás Maduro, pero aclaró que quisiera “una solución política y pacífica en Venezuela” y aclaró que no apoya “una invasión”.

En las últimas horas, se conoció que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió una alerta para que las aeronaves tuvieran precauciones para volar en territorio venezolano porque en Venezuela se habría empeorado la situación de seguridad y habrían registrado un aumento de actividad militar en ese país y “en sus alrededores”.

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo, y para los aeropuertos y las aeronaves en tierra”, aseguraron desde ese organismo.

Los vuelos fueron cancelados tras el anuncio de EE. UU. | Foto: Getty Images

Tras el anuncio, algunas aerolíneas cancelaron los vuelos para este sábado, así como sus conexiones. Así lo reconoció la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza.