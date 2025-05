Segunda fumata en el Vaticano: la chimenea en la Sixtina de nuevo arrojó humo negro. Aún no hay papa

A las 3:30 a.m. (10:30 a.m. en Roma), en la primera votación de este jueves, se esperaba que ocurriera un resultado y que de la chimenea saliera humo, lo cual no ocurrió. La expectativa seguía, por lo que en la segunda ronda estaba programada para a las 5:00 a.m. y se conoció el resultado. Al salir humo negro tocaba esperar a la segunda jornada de la tarde que será a las 10:30 a.m. para iniciar con otro proceso de votación.