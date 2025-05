Humo negro: primera votación en el cónclave no define papa. Así se ve la chimenea en el techo de la Sixtina

Bajo la milenaria tradición, los cardenales tienen prohibido cualquier contacto con el exterior. No se les permite abandonar la capilla ni la residencia de Santa Marta, donde dormirán y comerán durante la elección, que puede tarde días debido a que no hay candidaturas oficiales. Los 133 cardenales, menores de 80 años, votan entre ellos. Además, todos los asistentes al cónclave -incluso funcionarios del Vaticano- deben prestar juramento de confidencialidad .

Si este es de color negro, indica que los purpurados no se han puesto de acuerdo y no han elegido aún. Si es de color blanco, la iglesia tiene nuevo pontífice.

El primer día de la elección, los cardenales tienen derecho a un único voto. En caso de que en esta no sea elegido el papa -como es el caso- los dos días siguientes habrá dos votaciones en la mañana y dos en la tarde. Si al tercer día, la iglesia no cuenta con un nuevo líder, se permite un día de descanso, que es dedicado a la oración y al debate entre los purpurados. Y de esta manera se repite el proceso hasta que el nombre de un religioso figure en la mayoría de las papeletas.

El jueves 8 de mayo, los cardenales continuarán con el proceso alrededor de las 7:30 a.m. hora local (12:30 a.m. en Colombia), cuando asistirán a una misa inicial. Casi dos horas más tarde, se llevará a cabo el rezo de laudes para iniciar con las votaciones del segundo día. Allí, los purpurados votarán dos veces consecutivas. La primera fumata se presenciará entre las 10:30 a.m. al mediodía (a partir de las 3:30 a.m. en occidente).