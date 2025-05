Cinco cardenales participan en el cónclave con vestimentas distintas a la tradicional. ¿Por qué?

Ellos son los cardenales que visten distinto

Mykola Bychok

Según el Vaticano, esta profesión de fe va en comunión con Roma “pero heredero de la liturgia bizantina eslava. Su vestimenta incluye mitra oriental y no la túnica cardenalicia roja habitual”.

Foto: Anadolu via Getty Images

Cardenal ucraniano. | Foto: Anadolu via Getty Images

George Jacob Koovakad

El cardenal indio, aunque viste blanco, como se acostumbra por el clima del sur de la India, usa un gorro liturgicó oriental y no la birreta roja como el resto de sus colegas.