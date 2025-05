“Prometo y juro observar secreto absoluto con todo aquel que no forme parte del colegio de los cardenales electores, y a perpetuidad", un fragmento de la juramentación de los 133 cardenales en el cónclave. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/h6M0Hvj3FT

“ Prometo y juro observar secreto absoluto con todo aquel que no forme parte del colegio de los cardenales electores, y a perpetuidad, sobre todo aquello que esté relacionado directa o indirectamente con las votaciones y los escrutinios para la elección del sumo pontífice”, pronunciaron uno a uno.

“Prometo y juro observar secreto absoluto con todo aquel que no forme parte del colegio de los cardenales electores, y a perpetuidad, sobre todo aquello que esté relacionado directa o indirectamente con las votaciones y los escrutinios para la elección del sumo pontífice”, pronunciaron uno a uno. Foto: Vatican News | Foto: Vatican News

Todos Fuera

“Extra Omnes” (Todos fuera), el maestro de las celebraciones Litúrgicas del sumo pontífice, monseñor Diego Ravell, pronunció estas palabras con las que el ritual, heredado desde la Edad Media, indica que las personas que no participan en la elección abandonan la sala, y fue la señal con la que se cerraron las puertas. El objetivo es que los cardenales eviten las influencias exteriores.

Con esta orden salieron aquellas personas que no pueden estar entre ellos los integrantes del coro, la prensa del Vaticano y demás integrantes. Inmediatamente, cantaron “bajo tu amparo nos acogemos, oh santa Madre de Dios”.

En el primer día, está prevista una sola votación, en la que no se espera que alguien obtenga la mayoría de dos tercios requerida —al menos 89 votos— para proclamar al 267º pontífice.

La Capilla Sixtina no será un espacio para discursos, debates y negociaciones que lleven a un nombre en el que estén de acuerdo los ‘bergoglistas’, devotos de Jorge Bergoglio, y el ala más conservadora que criticó mucho su pontificado reformista enfocado en los pobres.

Así será la elección

Sentados juntos, los cardenales reciben papeletas rectangulares con la inscripción Eligo in Summum Pontificem (Elijo como sumo pontífice) en la parte superior, con un espacio en blanco debajo.