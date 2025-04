Los llamados “príncipes de la Iglesia” se encerrarán desde ese día en la majestuosa Capilla Sixtina para elegir al nuevo líder espiritual de 1.400 millones de fieles, y no podrán salir hasta que la fumata blanca preceda el esperado “Habemus papam”.

El famoso humo que sale de la chimenea de la Capilla Sixtina durante un cónclave papal —el humo blanco de “Habemus Papam” o el humo negro si no hay papa elegido— se produce de manera controlada con una mezcla de productos químicos.

Una columna de humo negro se eleva desde la chimenea de la Capilla Sixtina, lo que indica que el Colegio Cardenalicio no ha tomado una decisión definitiva sobre la elección del nuevo Papa. (Foto de Alessandra Benedetti/Corbis vía Getty Images) | Foto: Corbis via Getty Images