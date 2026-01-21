“Son bien amargados”: italiana en Colombia enciende polémica al hacer dura crítica a los rolos

La frase de una creadora de contenido de origen italiano desató una nueva polémica en redes sociales y entre usuarios colombianos tras sus declaraciones sobre los bogotanos. El comentario generó opiniones divididas entre quienes apoyaron su punto de vista y quienes lo calificaron de injusto o generalizador.

La influencer, conocida en redes como Sari, la italiana, compartió en sus perfiles digitales las impresiones que le dejó su experiencia en el aeropuerto El Dorado de Bogotá durante una escala de su viaje. Según ella, la atención que recibió en Migración fue desagradable, por lo que tomó su celular de inmediato y filmó sus primeras impresiones.

'Influencer' italiana comparte su experiencia negativa en El Dorado. Foto: Captura de pantalla canal de YouTube de Sari

Expresó que “en Bogotá la gente es bien rara. En Migración, la gente es bien amargada; ni te miran”, criticando la forma en la que se le trató durante su escala en el aeropuerto.

Sin embargo, la frase que desató el río de reacciones fue: “Los rolos son bien amargados y antipáticos”, asegurando que “cada vez que llego acá la confirmo, literal”.

Según relató, su malestar no se originó por un retraso en el vuelo, sino por el trato y la falta de información clara del personal y de la aerolínea durante su estancia en el aeropuerto. “La cara, como hablan… en fin, no puedo. De verdad, solo de conexión estoy acá y ni siquiera quisiera estar aquí”.

Las opiniones sobre sus comentarios más recientes se dividieron rápidamente en los comentarios del post en Instagram. Por un lado, algunos usuarios manifestaron estar de acuerdo y compartieron experiencias similares, mientras que otros defendieron a los rolos señalando que no todos son iguales. “No todos los rolos son así; tengo amigos rolos y son bien chéveres”, comentó un usuario.

Otros críticos consideraron que generalizar a toda una ciudad por un solo encuentro es injusto y reduccionista. “Resulta profundamente irrespetuoso llegar a un lugar y descalificar a su gente”, escribió otro internauta, añadiendo que no todo el personal de Migración representa a la ciudad o a sus habitantes en general.

La famosa youtuber italiana se hizo viral en 2024, llamando la atención de sus seguidores al contar detalles sobre su estadía como residente durante varios meses en Colombia.

La joven publicó videos en sus redes sociales compartiendo diferentes experiencias que tuvo en varios de los destinos turísticos principales del país; de hecho, su experiencia fue tan positiva que volvió para pasar navidades el año pasado.

La mujer hizo diferentes contenidos con el fin de confesar cuáles fueron los aspectos que “más le gustaron” de vivir en el país, disfrutando de la comida típica, de eventos culturales de alto calibre y conociendo las diferentes regiones de nuestra nación.

“Algo que me impresionó es como la manera en que la gente tiene de siempre ser agradecida, la gente es agradecida por las cosas pequeñas ahí”, dijo la joven, en ese entonces, asegurando que hay muchas cordialidades, algo que le gustó mucho.