Tom Homan, zar de la frontera de la Casa Blanca, anuncia el fin de la ofensiva anti migratoria en Minneapolis

Se estima que 30.000 personas son deportadas de Estados Unidos desde que llegó Donald Trump.

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 10:44 a. m.
Encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan
Encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan Foto: AFP

Tom Homan anunció este jueves el fin de la ofensiva anti migratoria en Minneapolis, operativos que causaron la muerte de dos ciudadanos estadounidenses y protestas masivas.

Propuse, y el presidente Trump ha aceptado, que esta operación de aumento de agentes concluya”, afirmó Homan.

El zar fue enviado a Minneapolis luego de la muerte de Jonathan Ross, ciudadano americano, por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)​.

“Me complace informar que esta operación de refuerzo y nuestro trabajo con las autoridades estatales y locales para mejorar la coordinación y alcanzar objetivos mutuos, así como nuestros esfuerzos para abordar los problemas de interés sobre el terreno, han dado los resultados exitosos que buscamos”, mencionó Homan.

Agentes de ICE tienen autoridad para arrestar a quienes sospechen que están en el país de forma ilegal
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) detuvo a más de 200,000 inmigrantes indocumentados en 2025. Foto: AFP

Luego de su reunión con Tim Walz, gobernador de Minnesota, con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y con el fiscal general Keith Ellison, Tom Homan aseguró que tienen el objetivo en común de “garantizar y mantener la seguridad pública”, a pesar de sus diferencias.

Sin embargo, el zar aseguro que “Minnesota no deja de ser un estado santuario para los delincuentes” por lo que hizo énfasis en que sigue habiendo “tolerancia cero” para obstaculizar dichas operaciones, pero que no desea ver “más derramamiento de sangre”.

De igual forma, enfatizó en que habría “tolerancia cero” con las personas que quisieran “agredir por la fuerza, resistirse, oponerse, obstaculizar, intimidar o interferir con un agente federal de las fuerzas del orden es un delito”.

Homan informó que más de 200 personas ya habían sido arrestadas bajo sospecha de violar el USC § 111, un código que castiga “agredir por la fuerza, resistir, oponerse, impedir, intimidar o interferir” a funcionarios o empleados federales que estén desempeñando funciones oficiales.

Encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan
Tom Homan es director del ICE de manera interina tras el cese de Gregory Bovino. Foto: AFP

Asimismo, el director del ICE afirmó que se han realizado miles de arrestos en Minneapolis mediante la Operación Metro Surge.

“Eso es por lo que votó el pueblo estadounidense”, dijo Homan. “Pero estamos priorizando a quienes representan la mayor amenaza para nuestra comunidad: los violadores, los asesinos, los abusadores de menores. Es lo correcto”

Homan no ofreció detalles de cuántos arrestos habían sido por amenazas a la seguridad durante los operativos.

“No tengo ese desglose exacto. Sé que hemos realizado más de 4.000 arrestos aquí. Eso es algo que la oficina local puede proporcionar”, afirmó el zar.

Aunque hizo mención en que los criminales son la prioridad, advirtió que los inmigrantes indocumentados, que no han cometido delitos, pueden ser deportados.

“El presidente Trump prometió deportaciones masivas, y eso es lo que este país va a recibir”, comentó Homan a periodistas.

x
El ICE sumó más de 12,000 nuevos agentes a su fuerza operativa en 2026. Foto: Associated Press

Además, mencionó que un pequeño grupo de agentes se iba a quedar en Minneapolis para cerrar la operación.

Un pequeño grupo de personal permanecerá por un tiempo para cerrar la operación y transferir el mando y control total a la oficina local, así como para garantizar que la actividad de agitadores siga disminuyendo y que las fuerzas del orden estatales y locales sigan respondiendo para garantizar la seguridad de los agentes y la comunidad”, declaró Homan.

Anteriormente, el director del ICE había indicado que normalmente en Minneapolis habían unos 150 agentes de inmigración, sin embargo, no informó cuantos quedará luego de concluir con el aumento de personal.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo el martes que esperaba que el Gobierno anunciara la reducción gradual de la operación sobre el final de la semana.

