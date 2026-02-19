El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que unos 50 millones de barriles de petróleo, provenientes de Venezuela, están viajando en dirección a Estados Unidos. Estos barriles serán recibidos en en la ciudad de Houston, en Texas.

“Tenemos una excelente relación con un país llamado Venezuela. Les estamos ayudando mucho con su petróleo”, dijo el mandatario en un evento que llevó a cabo este jueves, 19 de febrero, en el estado de Georgia. “Tienen mucho petróleo. Tomamos 50 millones de barriles de petróleo, que ahora mismo están flotando muy bien y en barcos extremadamente grandes rumbo a Houston”.

EE. UU. recibirá millones de barriles de petróleo dentro de los próximos días. Foto: ADOBE STOCK

Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas, el 3 de enero de este año, su vicepresidente, Delcy Rodríguez, pasó a dirigir el país hasta que haya una transición a la democracia. Una de las condiciones que impuso Trump para este gobierno es que Estados Unidos debe controlar todo el mercado petrolero de Venezuela, la nueva administración debe liberar a todos los presos políticos y, en un futuro, debe entregar el poder.

“La Administración Trump está implementando rápidamente la visión del presidente Trump de reabrir y desarrollar la industria petrolera venezolana para el beneficio común de los pueblos estadounidense y venezolano”, asegura el Departamento de Estado en un informe publicado en su página web. El país norteamericano ha establecido varias licencias para que las compañías de crudo y gas inviertan en infraestructura energética venezolana.

🇺🇸🇻🇪‼️ | Trump afirmó que EE.UU. mantiene una “gran relación” con Venezuela y destacó que 50 millones de barriles de petróleo ya navegan hacia Houston para ser procesados, en lo que presentó como una jugada energética estratégica de su administración republicana. pic.twitter.com/IhKrE7DY7e — UHN Plus (@UHN_Plus) February 19, 2026

El Departamento del Tesoro aprobó recientemente una licencia que le permite a las empresas estadounidenses comercializar el petróleo venezolano a compradores de todo el mundo, en especial a Estados Unidos, a precios razonables, que deben ser depositados en una cuenta estadounidense vigilada por los departamentos mencionados. “Garantizaremos que estos fondos se gasten de forma transparente y en beneficio del pueblo venezolano”, asegura el informe de Estado.

“Venezuela posee un enorme potencial económico, pero años de inestabilidad, corrupción y mala gestión económica han limitado el crecimiento y la prosperidad del país. Estas licencias generales invitan a empresas estadounidenses y de otras partes afines a desempeñar un papel constructivo en el apoyo a la recuperación económica y la inversión responsable”, se explica en el comunicado.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: Getty Images

Trump viajó a Georgia este jueves para hablar sobre la economía, los precios altos y el costo de vida de los ciudadanos de la región, a meses de que se llevan a cabo las elecciones intermedias, donde se eligen a los congresistas, gobernadores y algunos cargos locales, lo cual es clave para el Gobierno del republicano, que pretende ganar la mayor estabilidad al contar en todos los cargos con personas de su partido.