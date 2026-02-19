Mundo

Trump asegura que 50 millones de barriles de crudo venezolano van rumbo a Houston: “Les estamos ayudando mucho con su petróleo”

Estados Unidos ha establecido licencias para el sector petrolero de Venezuela, las cuales prometen inversiones sin precedentes en infraestructura.

Redacción Mundo
19 de febrero de 2026, 7:08 p. m.
Donald Trump tomó el control del mercado petrolero de Venezuela.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que unos 50 millones de barriles de petróleo, provenientes de Venezuela, están viajando en dirección a Estados Unidos. Estos barriles serán recibidos en en la ciudad de Houston, en Texas.

“Tenemos una excelente relación con un país llamado Venezuela. Les estamos ayudando mucho con su petróleo”, dijo el mandatario en un evento que llevó a cabo este jueves, 19 de febrero, en el estado de Georgia. “Tienen mucho petróleo. Tomamos 50 millones de barriles de petróleo, que ahora mismo están flotando muy bien y en barcos extremadamente grandes rumbo a Houston”.

Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas, el 3 de enero de este año, su vicepresidente, Delcy Rodríguez, pasó a dirigir el país hasta que haya una transición a la democracia. Una de las condiciones que impuso Trump para este gobierno es que Estados Unidos debe controlar todo el mercado petrolero de Venezuela, la nueva administración debe liberar a todos los presos políticos y, en un futuro, debe entregar el poder.

“La Administración Trump está implementando rápidamente la visión del presidente Trump de reabrir y desarrollar la industria petrolera venezolana para el beneficio común de los pueblos estadounidense y venezolano”, asegura el Departamento de Estado en un informe publicado en su página web. El país norteamericano ha establecido varias licencias para que las compañías de crudo y gas inviertan en infraestructura energética venezolana.

Trump endurece su estrategia contra Cuba y anuncia el fin del envío de petróleo mexicano a la isla

