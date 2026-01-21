Trump asegura que llegó a un acuerdo con la OTAN por Groenlandia y pone fin a la presión arancelaria

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en Davos este miércoles que logró definir en el marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia y dio marcha atrás en sus amenazas de imponer nuevos aranceles a varios países europeos que se oponían a su plan de adquirir este territorio autónomo de Dinamarca.

Trump insiste en que esta isla rica en minerales es “vital” para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN contra China y Rusia, a medida que el Ártico se derrite y las superpotencias compiten por una ventaja estratégica en esta región.

Tras semanas de amenazas que provocaron agitación en los mercados bursátiles y tensiones diplomáticas, Trump afirmó, repentinamente, el miércoles, desde el Foro Económico Mundial que durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pactaron “el marco de un futuro acuerdo” sobre Groenlandia.

Mensaje de Trump en sus redes sociales Foto: Truth/RealDonaldTrump

“Con base en este entendimiento, no impondré los aranceles que debían entrar en vigor el 1.º de febrero”, escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social.

El mandatario afirmó después a los periodistas que este acuerdo es “fantástico para Estados Unidos” y le da “todo” lo que quería, especialmente en temas de seguridad nacional y de seguridad internacional, y que estará en vigor “para siempre”.

¿Qué une a Groenlandia con Dinamarca? Acá le contamos parte de su historia

Su ambición sobre este territorio centró la atención de la cita anual del Foro Económico Mundial, una reunión de la élite económica y política global en Suiza.

Más temprano, en su esperado discurso, Trump descartó por primera vez el uso de la fuerza para tomar Groenlandia y exigió “negociaciones inmediatas” para comprar este territorio autónomo de Dinamarca, un aliado de la OTAN.

Edificios de apartamentos y casas fotografiados en Nuuk, Groenlandia, el 24 de marzo de 2025. El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, declaró el 14 de enero de 2026 que "no era el momento" de hablar sobre la futura independencia de la isla ártica y poner en peligro su derecho a la autodeterminación, mientras el presidente estadounidense Trump intensifica sus amenazas de tomar el control. Foto: AFP

“Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca tierra, este gigantesco pedazo de hielo, desarrollarlo, mejorarlo”, afirmó el mandatario.

Prometió “no usar la fuerza” para tomarla, pero exigió “negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia”, pese a que Dinamarca ha reiterado que no está en venta.

Donald Trump asegura que “sin EE. UU., ahora mismo todos hablarían alemán”: argumentos en el Foro Económico Mundial sobre Groenlandia

Tras el anuncio de Trump, el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, afirmó que el presidente estadounidense envió señales positivas, primero al declarar que no utilizará la fuerza y luego al retirar la amenaza de los aranceles.

“Trump dijo que va a hacer una pausa en la guerra comercial y que no atacará Groenlandia, lo cual son mensajes positivos”, declaró Lars Lokke Rasmussen a la cadena pública danesa DR.

Lars Lokke Rasmussen, Ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca Foto: dpa/picture alliance via Getty I

La ambición de Trump sobre Groenlandia supuso una ruda pugna con Europa, un aliado tradicional de Estados Unidos, y, antes del anuncio, varios dirigentes europeos reunidos en Suiza habían cerrado filas contra la agresiva postura del republicano.

Una “conversación muy productiva”

El secretario general de la OTAN afirmó este miércoles que tuvo una “conversación muy productiva” con Trump y que Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos negociarán para impedir que Rusia y China “se afiancen” en la isla, informó su portavoz.

Rutte dijo a la AFP que “el encuentro fue muy bueno esta noche”, pero que hay “aún mucho trabajo por hacer” para lograr un acuerdo sobre Groenlandia.

En ese vasto territorio autónomo danés, el Gobierno difundió el miércoles consignas para la población en caso de crisis. Las recomendaciones incluyen almacenar alimentos para cinco días, tres litros de agua por persona, además de radios a pilas, armas de caza, municiones y equipos de pesca.

Personas protestan contra la política de Donald Trump hacia Groenlandia frente al consulado estadounidense en Nuuk. Foto: AP

Los 57.000 habitantes de Groenlandia, de los cuales casi el 90 % pertenecen al pueblo originario inuit, tienen una larga tradición de caza y pesca como principales medios de subsistencia.

