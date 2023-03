“Tú puedes, corre”, la maratón que corrió esta joven para llegar a su examen de admisión universitaria

Ingresar a una institución universitaria de calidad hace parte del proceso para la formación de un profesional de calidad. Una joven se hizo viral en redes sociales luego de que fuera la última en llegar para una importante prueba de admisión universitaria, por lo que tuvo que correr una larga distancia antes de que le impidieran el ingreso.

El objetivo de la joven era presentar la prueba para ingresar a la Universidad Nacional Agraria La Molina, una de las mejores instituciones de Perú. Sin embargo, la postulante nunca se imaginó el esfuerzo físico que tendría que hacer para tener chance de iniciar su sueño de ser profesional.

Por razones que aún se desconocen, la joven no llegó a la hora estipulada para los aspirantes, en un video publicado por @grupo_preuni se le puede observar corriendo por toda la calle cuando faltaba un minuto para que cerraran las puertas.

“Tú puedes”, “¡Corre!”, “¡Vamos, éxitos!”, gritaban algunos padres de familia, mientras que la joven corría con todas su energía. - Foto: TikTok: @grupo_preuni

De inmediato se empiezan a escuchar gritos en donde se pedía aún no cerrar las puertas, otros padres de familia quienes habían dejado a sus hijos en las instalaciones para la misma prueba, no dudaron en aplaudir y alentar a la chica para que corriera con mayor velocidad.

Afortunadamente, logró llegar al filtro de ingreso para luego dirigirse a presentar la prueba, el video se hizo viral en redes sociales y aunque no se sabe aún el resultado su resultado, quedó claro que la joven tuvo una gran lección sobre la importancia de la puntualidad.

“Yo llegué a mi admisión dos horas antes, hay que ser responsables desde el inicio”; “Para mí que la estaban obligando a dar el examen”; “Con esa motivación, hasta a mí me dieron ganas de correr 🤣”; “Y si ya no tuvo energías ¿cómo rendirá su examen?”, fueron algunos comentarios al video.

“Mi compañera no hizo nada”, joven ‘echó al agua’ a una estudiante en una exposición de colegio

A través de las redes sociales circula un particular video grabado al interior de un salón de clases en el que se hizo evidente un problema latente en la mayoría de los llamados ‘trabajos en grupo’, donde algunos estudiantes quedan insatisfechos con el aporte de sus compañeros durante la realización de la tarea, y que muchas veces es pasado de alto en pro de la armonía entre los alumnos.

No obstante, a diferencia de la mayoría de casos, en el escenario grabado en video, un joven sí fue capaz de delatar a su compañera de clase por no haber participado de la elaboración del trabajo, y cerró su exposición advirtiendo que “en conclusión mi compañera Dariana no hizo nada”, una aseveración que despertó el desconcierto de los concurrentes y la indignación de la expositora, quien estaba parada junto a él.

En medio de la indignación de la joven acusada, esta la recrimina a su compañero por la aseveración y por la forma tan decidida de haberla dejado en evidencia frente al salón de clase y la docente; conociendo de las posibles consecuencias que ello acarrearía.

Joven 'expuso' a su compañera por no participar de trabajo en grupo. - Foto: TikTok/ @jonatan_ulises_

Frente a la forma como su compañero la hizo quedar mal, la joven, visiblemente disgustada afirmó “eso no es cierto, además estaba enferma”, buscando que la profesora no fuese a castigarla.

Sin embargo, la joven no contó con que su compañero estaba realmente disgustado con ella por no participar del trabajo en grupo, e intentar ‘ir en coche’, y había preparado algo más que la acusación sobre su ‘no colaboración’ en la tarea.

Así, frente al reclamo de la joven, y el argumento del ‘por qué no pudo ayudar en la elaboración de la exposición’ advirtiendo enfermedad, el joven ‘contraatacó’, proyectando una serie de fotografías que daba cuenta que, mientras que él trabajaba, ella había estado en la playa y no en un hospital.

“Tan enferma que se fue a la playa… tan enferma que se fue a un concierto, y se fue a vacacionar”, expuso el joven, quien iba acompañando sus aseveraciones con el material probatorio correspondiente; una serie de fotografías que respaldan su denuncia.