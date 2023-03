“Perdóname, no seas malita”, las súplicas de este ladrón a su víctima luego de ser capturado

En video quedó grabado el momento de la captura de un ladrón de celulares que acababa de robar a una mujer en Perú. Lo que llamó la tención fue la actitud del delincuente quien de rodillas suplicó a su víctima que lo perdonara.

Un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) logró inmovilizar a un ladrón cuando trataba de huir, esto luego de robarle el teléfono celular a una ciudadana. Con el delincuente de rodillas, el policía hizo confesar el delito al hombre totalmente reducido.

La mujer víctima del robo logró llegar al lugar en donde el agente detuvo al delincuente, esto para confirmar su identificación y recuperar su dispositivo. Ya con su celular en las manos, denuncia que ese efectivamente es su celular, pero que le falta el case o protector.

“Estaba sentada en el carro, estaba entretenida me ha garrado el teléfono y luego salió corriendo. Yo iba a seguir de largo, pero un chico me dijo que me bajara que la policía lo había perseguido, por eso vine detrás”, señaló la mujer al policía.

En un intento desesperado por evitar una denuncia ante las autoridades, el hombre comienza a suplicarle a su víctima para que lo perdone por el daño causado. Todo mientras se encuentra de rodillas y tomado de la camisa por el propio agente de policía.

“Amiguita, perdóname, pues amiguita. No seas malita, por favor, te lo pido. Revise mi mochila, ya no tengo nada más”, exclamaba el angustiado sujeto.

El video que fue publicado desde la cuenta de TikTok del agente de policía encargado del caso ya cuenta con miles de reproducciones además de cientos de comentarios en donde agradecen su labor de protección al ciudadano.

“🤩 Digno de admirar 🥳 por más autoridades como tú 😻”; “Al menos ella lo recupero porque había policía cuando me robaron mi iPhone no había nadie 🥺”; “Suerte que un policía estaba ahí a mí me robaron y todas las autoridades brillaron por su ausencia”, fueron algunos comentarios a la publicación.

Panadera se enfrenta con cuchillo a ladrón armado que la atracó dos días seguidos

Las redes sociales se han convertido en el escenario a través del que se popularizó un reciente hecho, ocurrido en el barrio La France de la ciudad de Córdoba, en Argentina, lugar en el que una dependiente de panadería se vistió de heroína al decidir decir ‘no’ a la delincuencia, y encarar a un ladrón que pretendía hurtarle el dinero de la caja registradora.

El hecho es aplaudido a través de las redes sociales en tanto la mujer no se amilanó ante las intimidaciones del delincuente que llegó portando un arma de fuego, y ante la emergencia, ella empleó un pequeño cuchillo con el que repelió el ataque.

Según muestra el video, la mujer forcejeó con el hombre, quien finalmente desistió de llevarse todo el botín, y huyó con parte del dinero que alcanzó a tomar de la caja registradora.

Mujer defendió su panadería de un ladrón tomando la justicia por mano propia - Foto: Twitter /@igonzalezprieto

Si bien la mujer ha sido masivamente aplaudida por el hecho de responder al intento de atraco, lo evidenciado en el video también planta una gran preocupación para los habitantes de esa ciudad, en tanto es muestra de los altos índices de criminalidad, más aún si se tiene en cuenta que el referido ladrón ya había atraco la misma panadería un día atrás; según refieren medios locales en Argentina.

Según el reporte de los medios locales, el video de la defensa del atraco fue grabado el pasado miércoles, 1 de marzo, en horas de la noche, mientras que el primer robo se había presentado el martes anterior al final del mediodía.

En el video se muestra como, con disimulo, ladrón se acerca hasta la caja registradora de la panadería, y una vez allí decide mostrar el arma a la cajera; no obstante, esta logra reaccionar y alcanza a tomar un cuchillo que tenía cerca de su ubicación para responder la intimidación.

El local de una panadería del barrio La France, en la ciudad de #Córdoba, fue robado en dos días consecutivos. La dueña del lugar decidió defenderse con un pequeño cuchillo y amenazó al delincuente, que tenía en su mano un arma de fuego. pic.twitter.com/kPCcVex9j2 — Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) March 2, 2023

El video se ha viralizado gracias a las redes sociales, ya que la cámara de seguridad del lugar logró captar toda la secuencia del caso de justicia por mano propia.