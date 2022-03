Ucrania estima que los daños en infraestructuras representan más de 10.000 millones de dólares

La reconstrucción de los lugares impactados puede ser larga y el conflicto aún parece no terminar.

El Gobierno de Ucrania calcula que los daños sufridos por las infraestructuras como consecuencia de la invasión rusa ascienden ya a más de 10.000 millones de dólares, aunque confía en que, si la situación se estabiliza, baste un año para completar la reconstrucción.

Así lo ha asegurado el ministro de Infraestructura, Oleksandr Kubrakov, que ha hecho balance en una entrevista con la televisión del Parlamento de los daños en puentes, carreteras, vías de tren y aeropuertos, entre otras instalaciones, según la agencia de noticias UNIAN.

Kubrakov, sin embargo, confía en que también en el postconflicto, Ucrania pueda recibir ayuda. “Esta guerra no es nuestra”, ha señalado, alegando que las autoridades y fuerzas ucranianas tratan de frenar el avance ruso en representación de “todo el mundo civilizado”.

El control de infraestructuras e instalaciones estratégicas es una de los principales frentes de batalla de esta guerra, si bien también las autoridades ucranianas se han visto forzadas a tumbar puentes para ralentizar el avance de las tropas rusas.

Entre tanto, el Ejército de Ucrania ha asegurado este martes que cerca de 12.000 militares rusos han muerto en combate en el marco de la invasión del país, iniciada el 24 de febrero por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, días después de que reconociera la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha señalado en un mensaje, a través de su cuenta en la red social Facebook, que el número de muertos en las filas rusas es de “casi 12.000″, al tiempo que ha agregado que hasta ahora han destruido 303 carros de combate, 27 sistemas antiaéreos, 48 aviones, 80 helicópteros y 474 vehículos.

De igual manera, ha resaltado que las fuerzas ucranianas han destruido 120 sistemas de artillería, tres embarcaciones, 60 tanques de combustible y siete drones. “Los datos están siendo actualizados. Los cálculos son complicados debido a la alta intensidad de los combates”, indicó.

La cifra es muy superior a la facilitada la semana pasada por Moscú, que apunta a unos 500 militares muertos en los enfrentamientos. Putin aseguró el jueves que la “operación especial” en Ucrania marcha según “el plan previsto”. “Todas las misiones se están llevando a cabo con éxito”, aseguró.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, ha manifestado este mismo martes que 2.482 objetos de infraestructura militar de Ucrania han sido destruidos durante la ofensiva, incluidos 87 puestos de mando y centros de comunicación de las Fuerzas Armadas.

Un soldado ucraniano se desplaza entre los restos de un camión militar incendiado en una calle en Kiev, Ucrania, el sábado 26 de febrero de 2022. (AP Foto/Efrem Lukatsky) - Foto: AP

Además, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este lunes por la noche que no tiene “miedo de nadie” en un vídeo grabado desde la oficina de la Presidencia en Kiev, la primera vez que se le ve allí.

“Estoy en Kiev. En la calle Bankova (residencia de la oficina del presidente) No me escondo. Y no tengo miedo de nadie. Durante todo el tiempo que sea necesario para ganar esta guerra”, ha recalcado Zelenski sentado en su despacho.

El presidente ucraniano ha confirmado así, en su perfil oficial de Facebook, que sigue en la capital y ha aprovechado para lanzar un mensaje presidencial en el que ha resaltado que “tiene lo más importante”, que es “la verdad”.

En este sentido, ha apuntado que la situación es para Rusia “una pesadilla”, ya que se han olvidado de que los ucranianos no tienen miedo de “las furgonetas de la Policía, de los tanques o de las ametralladoras”.

Así, ha hecho hincapié en que los rusos “han subestimado la determinación del pueblo ucraniano” y ha prometido “no renunciar a las negociaciones”, a pesar de los escasos avances aparentes de la última ronda de conversaciones con Rusia que se ha celebrado el lunes.

*Con información de Europa Press.

