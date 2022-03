Zelenski asegura que no tiene “miedo de nadie” desde la oficina de la Presidencia en Kiev, Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este lunes por la noche que no tiene “miedo de nadie” en un vídeo grabado desde la oficina de la Presidencia en Kiev, la primera vez que se le ve allí desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, comenzó la invasión del país el 24 de febrero.

“Estoy en Kiev. En la calle Bankova (residencia de la oficina del presidente) No me escondo. Y no tengo miedo de nadie. Durante todo el tiempo que sea necesario para ganar esta guerra”, ha recalcado Zelenski sentado en su despacho.

El presidente ucraniano ha confirmado así en su perfil oficial de Facebook que sigue en la capital y ha aprovechado para lanzar un mensaje presidencial en el que ha resaltado que “tiene lo más importante”, que es “la verdad”.

En este sentido, ha apuntado que la situación es para Rusia “una pesadilla”, ya que se han olvidado de que los ucranianos no tienen miedo de “las furgonetas de la Policía, de los tanques o de las ametralladoras”.

Así, ha hecho hincapié en que los rusos “han subestimado la determinación del pueblo ucraniano” y ha prometido “no renunciar a las negociaciones”, a pesar de los escasos avances aparentes de la última ronda de conversaciones con Rusia que se ha celebrado este lunes.

El presidente de Ucrania ha enfatizado que dialogará con Rusia para conseguir la paz en su país: “Seguiremos hablando e insistiremos en las negociaciones hasta que encontremos la manera de decirle a nuestro pueblo que así es como vamos a conseguir la paz”.

Ya van más de 1,7 millones de refugiados por la guerra en Ucrania

El número de personas huyendo de la ofensiva que Rusia lanzó sobre Ucrania ya ascendió a más de 1,7 millones, según datos ofrecidos este lunes 7 de marzo por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).

De esta cantidad, más de un millón de ucranianos han llegando buscando tranquilidad y protección a Polonia, el país más cercano de Ucrania, desde que comenzó la ofensiva militar rusa el pasado 24 de febrero.

En esta instancia de la Organización de las Naciones Unidas alertó que la crisis de desplazamiento actual, crece más rápido que la Segunda Guerra Mundial y, por ahora, no se le pronostica un final cercano.

Millones de refugiados podrían necesitar protección y asistencia en los países vecinos, mientras que 12 millones de personas dentro de Ucrania podrían

necesitar ayuda humanitaria.

No obstante, una crisis humanitaria descomunal era la alertaba la semana pasada la ONU, que anticipaba que por este conflicto bélico se esperan hasta diez millones de refugiados si la situación no tiende a mejorar.

Por su parte, Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, criticó la propuesta rusa de abrir corredores humanitarios que solo conducen a su territorio.

“Pienso que es importante que la gente pueda ir donde quiera y donde esté a salvo”, afirmó Dujarric, desde Nueva York, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Europa Press. Por ello, la ONU está en contacto con las autoridades rusas y ucranianas para facilitar la evacuación de los refugiados, en especial mujeres y niños.

Al millón de refugiados que llegaron a Polonia se suman 180.000 en Hungría, 128.000 en Eslovaquia, 79.000 en Rumanía y 82.000 en Moldavia, más unos 53.000 que han huido a Rusia, según las estadísticas que actualiza a diario la organización. Las autoridades polacas estiman que sólo el domingo llegaron 140.000 refugiados, el dato diario más alto desde la invasión a Ucrania.

A este éxodo masivo se sumaría también el registrado desde la zona este de Ucrania y que tendría Rusia como principal destino, promovido antes incluso de la invasión por los rebeldes separatistas. Las agencias de seguridad rusas han elevado a 186.000 las personas llegadas desde el 18 de febrero, según registró la agencia de noticias TASS.

*Con información de Europa Press

