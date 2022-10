Colombiano en Estados Unidos comparte cómo se gana $300 dólares al día

Un joven identificado como Ángel contó, en su cuenta de TikTok, cómo fue que logró ganar 300 dólares en un día en Estados Unidos.

Desde hace varios meses, las ofertas para trabajadores latinos en Estados Unidos han aumentado considerablemente debido a que, luego de la pandemia, millones de estadounidenses dejaron sus empleos.

La mano de obra, entonces, ha sido muy demandada en este país y por ello los colombianos y latinos en general se han dado a la tarea de buscar trabajo allí y cumplir el llamado sueño americano.

Ángel contó que llegó a Estados Unidos y decidió encontrar trabajo como ‘detailing’ automotriz, personalizador de vehículos, un empleo para el que la persona puede o no tener experiencia.

Según contó, “les voy a mostrar cómo me gané 600 dólares [2.766.006 pesos] aquí en Estados Unidos en dos días. Eso fue uno de los primeros trabajos que tuve y quiero mostrarles como me reinventé. No sabía absolutamente nada de eso, pero aprendí”, contó.

Dijo que empezó a aprender más sobre el tema y se volvió un experto, lo que le deja muy buenas ganancias, ya que, según dijo, “los gringos les gastan mucha plata a los carros”.

“Aprendí este arte y, afortunadamente, en este país eso lo pagan bien. No es fácil, pero con constancia y dedicación se puede”, concluyó.

Vale la pena recordar que Estados Unidos vive un fenómeno conocido como ‘La Gran Renuncia’, que inició en medio de la pandemia de la covid-19 y que ha dejado necesidades de fuerza laboral en sectores clave para la economía del país norteamericano.

De acuerdo con un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Kentucky es el estado que ha aumentado en mayor medida las ofertas de trabajo debido a que millones de personas renunciaron a su empleo.

Según el reporte, los sectores en los cuales se presentó el mayor número de renuncias y a la par se abrieron muchas vacantes son: transporte, educación, atención médica, asistencia social, comercio mayorista y minorista, alimentos y hostelería y ocio.

El informe aseguró que en el caso de la industria de la hostelería y el ocio se registró el mayor número de abandonos de empleo, con 5,4 %, mientras que en el sector de la construcción y la minería hay escasez de mano de obra.

Este fenómeno de ‘La Gran Renuncia’ nació desde la pandemia, ya que en 2021 un total de 47 millones de trabajadores decidieron dejar sus trabajos y gran parte de estas vacantes no se han logrado ocupar.

De acuerdo con el portal Vive USA, una de las razones de este fenómeno tiene que ver con el incremento del trabajo en casa durante la pandemia y el hecho de que, una vez se les solicitó regresar a las oficinas, muchos decidieron dejar sus empleos.

Por otra parte, las ayudas que recibieron los estadounidenses durante la pandemia les permitió a muchos ahorrar algo de dinero y ganar incluso más que cuando estaban trabajando, fenómeno por el que decidieron abandonar sus trabajos y aprovechar sus ahorros.

Además, un poco más de tres millones de estadounidenses tomaron la decisión de adelantar su jubilación para poder dejar sus trabajos.

En este sentido, se han implementado campañas para ofrecer beneficios a las personas para que comiencen a trabajar en esos sectores que tienen carencia de fuerza laboral, así como abrir espacios para que los migrantes puedan trabajar allí.

Empresa de EE. UU. busca colombianos para trabajar cinco horas remoto; pagan $1,5 millones

El trabajo remoto se ha consolidado durante los últimos años después de la llegada de la pandemia del coronavirus. Además, se ha convertido en uno de los modelos más utilizados en todo el mundo.

Ante este panorama, la Agencia Pública de Empleo del Sena continúa ofreciéndoles a los colombianos varias oportunidades laborales y lanzó la semana pasada una nueva convocatoria para trabajar con una reconocida empresa de Estados Unidos, la cual tiene vacantes disponibles para telemercaderistas.

“Importante compañía, en articulación con la Agencia Pública de Empleo Sena, requiere perfiles colombianos para trabajar en Estados Unidos. Tenga presente que, de ser incluido en el proceso de selección, el trabajo se desarrollará en modalidad remota”, precisó la entidad.