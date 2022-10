Joven de 19 años que entró a escuela de EE. UU. con rifle, más de 600 tiros y mató a dos personas, no tenía permiso para comprar armas

El pasado lunes, 24 de octubre, Estados Unidos volvió a ser epicentro de otro ataque armado, esta vez por parte de un joven de 19 años que mató a tiros a dos personas en una escuela secundaria de la ciudad St. Louis, según logró determinarse.

Todo parece indicar, de acuerdo al testimonio de un vendedor a CNN, el sujeto le había comprado el arma de características AR-15 a otra persona que lo adquirió legalmente desde un distribuidor autorizado el pasado 2020, ya que la compra directamente le fue rechazada porque se encontraba en las listas de verificación de FBI, es decir, tenía antecedentes.

El atacante fue identificado como Orlando Harris, y se supo que el joven se graduó el año pasado de la Escuela Secundaria Central de Artes Visuales y Escénicas de St. Louis, en Misuri (centro-este de Estados Unidos), pero fue abatido por agentes de policía que respondieron rápidamente al ataque en la escuela.

El jefe de policía de la ciudad de St. Louis, Mike Sack, señaló en rueda de prensa el martes que Harris estaba armado con un rifle semiautomático estilo AR-15 y tenía varios cargadores de municiones atados al pecho y llevaba una bolsa con abundante recarga.

“Parece que entró al edificio con más de 600 rondas de municiones en su cuerpo”, indicó Sack, quien subrayó que esa cantidad “es mucha munición. Este podría haber sido un escenario horrible. No lo fue por la gracia de Dios”.

Según la Policía, se respondió en cuatro minutos a la denuncia de la presencia de un “tirador activo” en la escuela. Los agentes armados destacados abatieron a Harris en un intercambio de disparos. Además, Sack indicó que se había encontrado un documento escrito a mano en el automóvil de Harris en el que expresaba su deseo de “realizar el tiroteo en la escuela”.

El momento del ataque

“No tengo amigos. No tengo familia. Nunca he tenido novia. Nunca he tenido una vida social. He sido un solitario toda mi vida”, escribió el atacante antes de ejecutarlo. En el hecho, un profesor de educación física de 61 años y un estudiante de 16 años murieron en el ataque.

Mientras que varias personas resultaron heridas, agregó el jefe de la policía de St. Louis, Mike Sack. “El sospechoso parece tener unos 20 años” y su identidad aún no había sido determinada de forma definitiva, tan pronto fue atendida la emergencia, agregó Sack.

Según los informes, la policía también confirmó que seis personas habían sido transportadas al hospital con diversas lesiones, que iban desde “heridas de bala hasta heridas de metralla y paro cardíaco”, según KMOX. El tiroteo ocurrió en la escuela secundaria Central Visual and Performing Arts, dice la policía.

“La policía está en el sitio en Central Visual and Performing Arts esta mañana luego de los informes de un tirador activo y tanto CVPA como Collegiate están encerrados. El tirador fue detenido rápidamente por la policía dentro de CVPA. Tenemos informes de 2 estudiantes heridos y en camino al hospital”, expresó SLPS en un comunicado.

“Los estudiantes todavía están siendo evacuados de las escuelas a lugares seguros y protegidos. Enviaremos información sobre dónde los padres pueden reunirse con los estudiantes”, continuó el comunicado.

Los tiroteos, en especial en los establecimientos escolares, son un flagelo en Estados Unidos. En mayo, un adolescente mató a 19 estudiantes y dos docentes en una escuela primaria de la localidad de Uvalde, en Texas.

*Con información de AFP.