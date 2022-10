Estados Unidos: mujer dice que su padre fue un asesino en serie; habría asesinado a 70 personas

Una mujer estadounidense denunció recientemente que su difunto padre fue un asesino en serie que mató a decenas de personas durante décadas. La afirmación está siendo investigada por las autoridades del estado de Iowa, en el centro del país.

“Mi padre fue un criminal y asesino durante su vida”, dijo Lucy Studey, en entrevista con Newsweek. El hombre identificado como Donald Dean Studey falleció en 2013.

La mujer manifestó que la mayoría de las víctimas de su padre eran mujeres blancas de cabello oscuro de entre 20 y 30 años. Agregó que muchas de ellas eran trabajadoras sexuales o visitantes con las que se encontró en la ciudad de Omaha, Nebraska. Studey afirmó que el hombre mató a las víctimas disparándoles o apuñalándolas.

Agregó que su padre tiraba los cuerpos a un pozo con una profundidad considerable ubicado en una propiedad ubicada Thurman, Iowa, una ciudad con una población de 164 personas cercana a Omaha.

La autoridad policial del condado de Fremont, Andrew Wake, afirmó que el caso está en investigación. “Estamos tratando de recopilar información para establecer si la denuncia es creíble y si podemos obtener pruebas de cuerpos enterrados en el lugar”, expresó.

Otro vocero de la Policía de Thurman dijo a The Des Moines Register que la hija de Studey afirmó que su padre mató a “cinco o seis” mujeres al año durante varias décadas.

Un portavoz de la División de Investigación Criminal de Iowa dijo que la entidad contempla colaborar con la Policía de Thurman. El Departamento de Policía de Omaha también está ayudando con la investigación, dijo un vocero de la agencia.

‘Nunca tuve una novia’: la carta que dejó autor del tiroteo en Misuri, Estados Unidos

Un hombre armado de 19 años que mató a tiros a dos personas el lunes (25 de octubre) en una escuela secundaria de la ciudad estadounidense de St. Louis tenía 600 rondas de municiones, pero la rápida respuesta de las autoridades evitó una tragedia “aún más horrible”, dijo el martes (25 de octubre) el jefe de policía local.

Orlando Harris, quien se graduó el año pasado de la Escuela Secundaria Central de Artes Visuales y Escénicas de St. Louis, en Misuri (centro-este de Estados Unidos), fue abatido por agentes de policía que respondieron rápidamente al ataque en la escuela.

El jefe de Policía de la ciudad de St. Louis, Mike Sack, señaló en rueda de prensa el martes que Harris estaba armado con un rifle semiautomático estilo AR-15 y tenía varios cargadores de municiones atados al pecho y llevaba una bolsa con abundante recarga.

Sack también indicó que se había encontrado una carta escrita a mano en el automóvil de Harris en el que expresaba su deseo de “realizar el tiroteo en la escuela”.

“No tengo amigos. No tengo familia. Nunca he tenido novia. Nunca he tenido una vida social. He sido un solitario toda mi vida”, escribió.

Además, indicó que “parece que entró al edificio con más de 600 rondas de municiones en su cuerpo”, quien subrayó que esa cantidad “es mucha munición”.

“Este podría haber sido un escenario horrible. No lo fue por la gracia de Dios”, expresó.

Según la Policía, se respondió en cuatro minutos a la denuncia de la presencia de un “tirador activo” en la escuela. Los agentes armados destacados abatieron a Harris en un intercambio de disparos.

Un profesor de educación física de 61 años y un estudiante de 16 años murieron en el ataque y otras siete personas resultaron heridas.