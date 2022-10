Exmaestro de Missouri, EE. UU., fue encontrado muerto en su celda tras ser acusado de violación de menores

Aún no se conoce la causa de la muerte, pero no hay indicios de uso de drogas o suicidio.

Un exmaestro sustituto de Missouri que fue acusado de violar a una estudiante y amenazarla para que permaneciera en silencio fue encontrado muerto en su celda, este domingo 2 de octubre, en horas de la tarde, según afirmaron las autoridades locales.

Brandon Holbrook, de 30 años, fue encontrado muerto en una celda del Centro de Justicia del Condado de St. Louis luego de ser acusado de tres cargos de violación de menores y seis cargos de sodomía de menores, informó St. Louis Post-Dispatch.

Holbrook estaba solo en su celda cuando fue descubierto inconsciente. Aún no se conoce la causa de la muerte, pero un ejecutivo del condado le dijo a Fox News que no había indicios de uso de drogas o suicidio.

Holbrook había sido acusado a principios de mes de violar a una de sus alumnas de 14 años mientras asistía a la escuela secundaria Bernard.

La policía dice que Holbrook engañó y acosó a la niña en las redes sociales después de conocerla en la escuela en mayo. Holbrook fue acusado de violar a la niña en su casa en tres ocasiones diferentes mientras la amenazaba veladamente si se lo contaba a la policía o a su familia.

Además, la policía sigue investigando las denuncias de otras dos presuntas víctimas de Holbrook.

Cabe resaltar que Holbrook es el tercer recluso en morir en la cárcel del condado de St. Louis este año, después de que cinco reclusos murieran en la cárcel en 2019.

El abogado de Hollbrook, Scott Rosenblum, le dijo a St. Louis Post-Dispatch que la muerte de su cliente parece “muy inusual” y que sabe con certeza que su cliente no tenía tendencias suicidas. Por el momento, la investigación sobre su muerte sigue en curso.

Un abusador sexual con nueve arrestos previos está acusado de violar a su vecina de 81 años

En otros hechos, un delincuente sexual registrado en la ciudad de Nueva York, con nueve arrestos previos, fue detenido nuevamente por irrumpir en el apartamento de su vecina de Brooklyn, de 81 años, y maltratarla.

Thomas Johnson, de 50 años, está acusado de un “crimen despreciable” contra una víctima de 81 años. El hecho ocurrió aproximadamente a la 1:00 a. m. del martes 27 de septiembre, en Brownsville de Brooklyn, según dijo este miércoles el jefe de detectives de la Policía de Nueva York, James Essig, en una conferencia de prensa.

Hasta ahora, Johnson, un delincuente sexual registrado con nivel de riesgo 3, que es el “nivel más alto”, ha sido acusado de asalto en segundo grado a una mujer mayor de 65 años, estrangulación y robo en relación con el incidente, pero puede tener más cargos adicionales, dijo Essig.

NY Daily News informó que la víctima cree que Johnson, que es su vecino del piso de arriba, la violó durante el presunto ataque, aunque los resultados de los análisis de violación realizados a la mujer en el hospital siguen pendientes.

“Él sabe que vivo aquí sola. Oh, Dios mío, ¿cómo pudo hacer esto?”, dijo al periódico la mujer, cuyo nombre se ocultó en el informe. “Todavía estoy escupiendo sangre. No dijo una palabra. Me tiró al suelo y me estranguló. Metió sus dedos en mi garganta para que no pudiera gritar. Quedé inconsciente. Creo que él me violó”.

En la conferencia de prensa del miércoles, Essig dijo que la mujer de 81 años se despertó con un ruido en su sala de estar y, al entrar, observó a su vecino en su apartamento.

El sospechoso comenzó a estrangularla y golpearla hasta que perdió el conocimiento. Cuando la trataron en el hospital local, se descubrió que tenía la mandíbula dislocada y que le faltaban varias prendas de vestir. Afortunadamente, los detectives de la División de Víctimas Especiales pudieron detener rápidamente a Johnson, agregó Essig.

Los detectives, por su parte, devolvieron una orden de registro de su apartamento y se recuperó una camiseta ensangrentada y la ropa ensangrentada de Johnson, dijo Essig.

Ahora bien, Essig detalló los nueve arrestos previos de Johnson en los que se declaró culpable y cumplió un año en prisión por abusar sexualmente de una niña de cinco años en agosto de 2006, delito por el que se convirtió en delincuente sexual registrado.

Johnson también fue arrestado en agosto de 2021 por estrangulamiento, en marzo de 2003 por agresión, en junio de 1995 por intento de asesinato, por el que se declaró culpable de agresión, en febrero de 1994 por hurto mayor y tres arrestos más en enero, marzo y septiembre de 1991 por hurto mayor y asalto, explicó Essig.

Con respecto al abuso sexual de un niño de cinco años y la posible violación de la vecina de 81 años, Essig dijo que Johnson está acusado de “un crimen bastante despreciable contra el niño y la mujer”.