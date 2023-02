La forma inusual en la que este hombre intenta guardar un televisor en su auto, se volvió la burla de muchos

Si bien es cierto que los automóviles son un medio de transporte cómodo en donde sus ocupantes en dicho espacio se acoplan de la mejor manera, no siempre sus compras van seguras.

Para la muestra, un hombre de Tennessee en Estados Unidos fue grabado por otro intentando en varias oportunidades guardar en su automóvil, el televisor de 75 pulgadas que compró. Así quedó registrado en la cuenta de Twitter de Social Drive.

Intenta meter en el maletero una TV de 75" y la acaba llevando encima del coche



📹 Tennessee, EEUU pic.twitter.com/Y0EAx7Lfcd — SocialDrive (@SocialDrive_es) February 13, 2023

En el video se observa al sujeto: primero, intentando guardar el televisor en el capó, -un comportamiento que causó la burla para quien narra el clip-; luego al verse frustrado de que el tamaño del televisor impedía que se lo llevara, optó por “acomodarlo” en la zona de los pasajeros, otro intento fallido.

Pero fue tal su desespero que, decidió dejarlo a la intemperie en la parte trasera del vehículo, sin asegurarlo con al menos una cuerda, lo que provocó otro comentario burlesco de quien narra el vídeo:

“Esta es una prueba irrefutable que no pensamos, que no dejamos usar el cerebro”, señaló mientras agregaba: “La gente diría, ¿por qué el hombre que está grabando no ayuda? Lo estarás viendo. Simple selección natural es que prefiere ayudar mil veces a una leona pariendo que interrumpir a este hombre porque sabe perfectamente lo que está haciendo”.

Concluyendo que “ante todo esa televisión va a llegar a su casa, ya sea en una pieza, dos o varias”, precisó mientras criticaba la forma en la que se llevó el hombre el artículo que compró.

El hombre fue criticado por la manera en al que transportó el televisor. - Foto: Getty Images

Los comentarios de diferentes usuarios de Twitter, no se hicieron esperar como las siguientes:

“A veces, aunque se tenga carro, es mejor pagar por el servicio de entrega a domicilio o alquilar un vehículo de carga. A veces se puede alquilar por horas, lo que es ideal para este tipo de traslados”; Yo he llegado a verlo en un corte inglés, de sacar todo para intentar meterlo en los asientos de atrás, porque no entraba la caja, creo que fue en el Black Friday”, escribieron.

Esta mujer compró un TV de segunda mano, al encenderlo se llevó una gran sorpresa

Para muchos adquirir un producto nuevo no es algo tan fácil debido a los altos costos y por eso optan por buscar cosas que ya hayan tenido dueño, pero que estén en buen estado. Ese fue el caso de una mujer que al decidió comprar un televisor sin saber la sorpresa que se llevaría al prenderlo.

Una primera recomendación de los expertos es asegurar que cumpla con tres aspectos básicos: “resolución, conectividad y diseño que se ajuste a cualquier espacio”. - Foto: Getty Images

A través de TikTok muchos usuarios suben contenidos, unos lo hacen con temas de viajes, otros con mensajes de motivación, algunos con tips de viaje y no pueden faltar aquellos que les gusta hacer reír a otros con las experiencias que viven.

Esta vez, @caitlynraee decidió compartir a través de su perfil un video donde graba a una amiga cercana cuando enciende un televisor que adquirió por un chico de Craigslist, la cual es una plataforma de anuncios clasificados donde se puede encontrar desde alquileres de apartamentos hasta compra de artículos usados.

El video tenía hasta casi 4 millones de reproducciones. - Foto: VCG via Getty Images

Aunque el electrodoméstico parecía estar en buen estado y lucía normal, al encenderlo la amiga de Caitlyn se llevó una sorpresa, pues apareció un particular anuncio de Grand Waikikian, parte del Hilton Grand Vacations Club, de acuerdo a The Mirror.

Aunque las mujeres no esperaban encontrar esto en el artículo no tuvieron otro remedio más que reírse de lo que había pasado. “Esto nunca se volverá anticuado”, fue lo que dijo Caitlyn Rae en la descripción de su video que se volvió viral.

Cabe resaltar que el clip ya tiene más de 3.7 millones de visualizaciones y la cuenta oficial del Hilton en esta red social comentó lo ocurrido con varios emojis de aspecto burlón.