Estados Unidos

Adoptar será más difícil en Estados Unidos: la orden que frena la llegada de niños a los hogares

Una nueva orden ejecutiva del Gobierno estadounidense restringe visas clave para la adopción internacional y deja a miles de familias en medio de procesos inciertos, mientras crecen las críticas de expertos en inmigración y derechos infantiles.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

2 de enero de 2026, 11:52 a. m.
La orden que endurece la adopción en Estados Unidos
La orden que endurece la adopción en Estados Unidos Foto: Getty Images

Desde enero de 2026, ciudadanos estadounidenses enfrentan mayores obstáculos para adoptar niños del extranjero tras la entrada en vigor de una orden ejecutiva que limita la emisión de visas de adopción para decenas de países.

Cinco nuevas leyes entran en vigor en Florida desde el 1° de enero de 2026

Una nueva política que restringe visas de adopción

El 1 de enero de 2026 entró en vigor una orden ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos que ha tenido efectos directos sobre los procesos de adopción internacional.

Según un informe de Newsweek, la administración firmó el 16 de diciembre de 2025 una ampliación de la llamada travel ban o restricción de entrada que ahora elimina las visas específicas para adopciones desde 39 países, incluidas naciones como Nigeria, Haití y Venezuela.

En la práctica, cuatro categorías de visas diseñadas precisamente para la adopción internacional ―las visas IR-3, IR-4, IH-3 y IH-4no pueden ser emitidas para personas de estos países, cualquiera sea la situación del país o el tipo de restricción de viaje vigente.

Noticias Estados Unidos

Muere Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, en un hotel de San Francisco

Noticias Estados Unidos

Los extranjeros ya no podrán comprar viviendas en zonas clave de Florida, Estados Unidos: esta es la ley que lo prohíbe

Noticias Estados Unidos

Edward Hopper: el pintor estadounidense que logró hacer del arte realista una interpretación de su propia forma de ver el mundo

Noticias Estados Unidos

Cambios en Estados Unidos: estos son los gobernadores que saldrán de su cargo en territorio norteamericano para 2026

Noticias Estados Unidos

Zohran Mamdani: Nueva York tiene desde este 1 de enero un alcalde migrante, musulmán y socialista. Así fue su posesión

Noticias Estados Unidos

Miami en enero 2026: el refugio perfecto del invierno con playas, festivales y clima ideal

Deportes

La revelación de la NBA para el 2026: cierre de año de Golden State Warriors con su figura, Steph Curry, en la última fecha de 2025

Arte

Emma Reyes: la artista colombiana que pasó de ser casi desconocida a vender millones después de su fallecimiento

Mundo

Nicolás Maduro abre la puerta a “conversar seriamente” con EE. UU.: estos serían los 3 puntos clave

Mundo

Donald Trump revela la fecha de construcción de un monumento estilo Arco del Triunfo en Estados Unidos

Esta medida se aplica incluso en casos donde la prohibición de viaje para ese país es parcial o no está activa en ese momento.

El Departamento de Estado también suspendió otras visas familiares inmediatas ―como IR-1/CR-1 y IR-2/CR-2― para los mismos países bajo esta política.

Para las familias estadounidenses que estaban en medio de procesos de adopción o que pensaban iniciar uno, esto representa un obstáculo jurídico y burocrático sin precedentes en años recientes.

Familias con procesos de adopción en curso enfrentan incertidumbre tras la nueva orden ejecutiva de EE. UU., que limita la llegada de niños adoptados desde el extranjero a hogares estadounidenses.
Familias con procesos de adopción en curso enfrentan incertidumbre tras la nueva orden ejecutiva de EE. UU., que limita la llegada de niños adoptados desde el extranjero a hogares estadounidenses. Foto: Getty Images

Justificaciones oficiales y críticas desde expertos

El Gobierno federal ha defendido esta política bajo el argumento de la seguridad nacional y la prevención de fraude migratorio.

En la proclamación, el presidente Donald Trump afirmó que es “imperativo ejercer extrema vigilancia durante la emisión de visas y procesos migratorios para identificar, antes de su admisión o entrada en Estados Unidos, a extranjeros que pretendan perjudicar a ciudadanos estadounidenses o nuestros intereses nacionales”, según se registra en Newsweek.

Sin embargo, esta explicación ha sido criticada por especialistas en inmigración y derechos humanos.

Por ejemplo, Ricky Murray, exfuncionario de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), dijo a Newsweek que la selección de países afectados, muchos de ellos africanos o mayoritariamente musulmanes, parece responder más a criterios de nacionalidad o raza que a riesgos concretos de seguridad, describiendo la medida como “extremadamente poco estadounidense”.

Los países que participan en convenios internacionales de adopción, como el Convenio de La Haya sobre Protección de Menores y Cooperación en materia de Adopción Internacional, también se ven directamente impactados por esta nueva orden.

Aunque el tratado, ratificado por Estados Unidos y más de 100 países, establece salvaguardas para prevenir el tráfico infantil y garantizar procesos éticos, la restricción de visas impuesta por el Gobierno estadounidense opera por encima de estos acuerdos multilaterales.

Nueva Jersey beneficiaría a latinos con nuevas leyes para 2026. Estas son las tres medidas clave que aplicará

En la práctica, esto significa que incluso adopciones plenamente legales, supervisadas por autoridades centrales y con expedientes aprobados, pueden quedar bloqueadas si el país de origen del menor figura en la lista afectada por la orden.

La tensión entre seguridad migratoria y derechos de niños y familias resalta un debate fundamental en las políticas públicas.

Mientras las autoridades sostienen que estos cambios forman parte de una estrategia más amplia para controlar la inmigración, críticos advierten que las consecuencias inmediatas pueden ser la reducción de oportunidades para que menores sin familia encuentren hogares permanentes en Estados Unidos.

Más de Noticias Estados Unidos

En la madrugada del 1 de enero fue hallada sin vida Victoria Jones; las autoridades mantienen abierta la investigación mientras se esperan los resultados forenses.

Muere Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, en un hotel de San Francisco

La ley SB 264, respaldada por un fallo judicial, limita la compra de propiedades por parte de extranjeros en zonas cercanas a infraestructuras estratégicas en Florida.

Los extranjeros ya no podrán comprar viviendas en zonas clave de Florida, Estados Unidos: esta es la ley que lo prohíbe

Un contexto marcado por nuevas restricciones migratorias que dificultan los procesos de adopción internacional y prolongan la espera de miles de hogares.

Adoptar será más difícil en Estados Unidos: la orden que frena la llegada de niños a los hogares

Edward Hopper, Chop Suey, 1929

Edward Hopper: el pintor estadounidense que logró hacer del arte realista una interpretación de su propia forma de ver el mundo

Colombia, centro de discusión en el Congreso de Estados Unidos.

Cambios en Estados Unidos: estos son los gobernadores que saldrán de su cargo en territorio norteamericano para 2026

.

Zohran Mamdani: Nueva York tiene desde este 1 de enero un alcalde migrante, musulmán y socialista. Así fue su posesión

La temporada de festivales marca el pulso de Miami en enero: música en vivo, arte y cultura toman las calles bajo un clima ideal de invierno.

Miami en enero 2026: el refugio perfecto del invierno con playas, festivales y clima ideal

Golden State Warriors guard Stephen Curry (30) gestures during the first half of Game 1 of an NBA basketball second-round playoff series against the Minnesota Timberwolves, Tuesday, May 6, 2025, in Minneapolis. (AP Photo/Abbie Parr)

La revelación de la NBA para el 2026: cierre de año de Golden State Warriors con su figura, Steph Curry, en la última fecha de 2025

Trump pierde

Libres de policías: Donald Trump retiró Guardia Nacional que perseguía migrantes de tres importantes estados para iniciar 2026

A través de un sistema de alertas tempranas basado en analítica automatizada, la entidad identifica deterioros financieros antes de que estallen e introduce una lógica predictiva.

EE. UU. investiga “puerta por puerta” redes acusadas de saquear millones de dólares de ayudas humanitarias

Noticias Destacadas