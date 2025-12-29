Estados Unidos

Cinco nuevas leyes entran en vigor en Florida desde el 1° de enero de 2026

A partir del 1° de enero, Florida implementa reformas clave que fortalecen derechos de consumidores, dueños de mascotas y pacientes, además de exigir mayor transparencia en seguros y acelerar reembolsos médicos.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

29 de diciembre de 2025, 7:35 p. m.
A partir del 1° de enero de 2026, cinco nuevas leyes entran en vigor en Florida, incluyendo reformas en seguros para mascotas, salud preventiva y protección contra la crueldad animal.
A partir del 1° de enero de 2026, cinco nuevas leyes entran en vigor en Florida, incluyendo reformas en seguros para mascotas, salud preventiva y protección contra la crueldad animal.

El 1° de enero de 2026, cinco nuevas leyes entrarán en vigor en todo el estado de Florida, marcando cambios significativos para consumidores, dueños de mascotas, pacientes y aseguradoras.

Las medidas buscan mayor protección al consumidor, transparencia en seguros y cobertura de salud preventiva, además de fortalecer sanciones contra el maltrato animal, de acuerdo a lo que se registra en el medio Fox 13 News.

Seguro de mascotas y transparencia en reclamaciones

La Ley de Seguros para Mascotas (House Bill 655) formaliza este tipo de pólizas como seguros de propiedad.

Las compañías deberán explicar claramente las condiciones, los pagos de reclamaciones y permitir un período de cancelación sin penalidades.

Además, solo podrán excluir condiciones preexistentes demostrables y no podrán condicionar la elegibilidad a programas de bienestar externos.

Registro público de crueldad animal

La llamada Dexter’s Law crea un registro estatal de personas condenadas por maltrato animal.

Administrado por la policía de Florida (FDLE), este registro busca desincentivar delitos de crueldad y facilitar el monitoreo de antecedentes para adopciones y supervisión comunitaria.

Cobertura de exámenes preventivos sin costos

El Senate Bill 158 elimina los costos compartidos para exámenes diagnósticos de mama y estudios complementarios en los planes de seguro grupal de empleados estatales.

Esto incluye mamografías adicionales, ultrasonidos y resonancias magnéticas relacionadas con la salud mamaria, garantizando cobertura completa sin copagos ni deducibles.

Reembolsos médicos más rápidos

Otra ley exige a los proveedores de atención médica devolver sobrepagos detectados dentro de los 30 días, bajo sanciones en caso de incumplimiento.

Esto aplica a pagos directos de pacientes y no afecta los reembolsos gestionados por aseguradoras o administradoras de beneficios.

Reducción del plazo para reclamaciones de seguros

Finalmente, se reduce de 30 a 12 meses el tiempo que tienen los planes de salud y HMOs para reclamar pagos en exceso a proveedores.

La medida busca uniformar los plazos entre psicólogos, médicos y otros especialistas con licencia, asegurando un sistema más justo y predecible.

Estas cinco leyes reflejan un esfuerzo legislativo por proteger derechos de consumidores y pacientes, aumentar la transparencia en seguros y reforzar la vigilancia contra la crueldad animal en Florida.

