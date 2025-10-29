Advierten a millones de personas que se cubran del sol por inusual ola de calor en pleno otoño. Podría tener peligros para la salud

Una ola de calor inesperada y fuera de temporada está azotando regiones del sur de California, causando temperaturas elevadas propias del verano, aunque EE. UU. se encuentra en pleno otoño.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta para áreas del interior del condado de Orange, valles de los condados de San Bernardino y Riverside, y valles del condado de San Diego, donde el termómetro podría alcanzar los 35° C en horas de la noche del 29 de octubre.

El calentamiento de la superficie contribuye a la sensación de calor y humedad fuerte | Foto: Getty Images

Por su parte, en los condados de Ventura la temperatura alcanzaría los 32°C, pero esta vez con la combinación de vientos del noreste con una velocidad máxima de 56 km/h.

En esta zona, se aconseja que se extremen las las precauciones al conducir, especialmente en vehículos altos como camiones o tractores. Igualmente, las autoridades están en alerta por la propagación de incendios forestales ante el calor, los vientos y las plantas secas.

La vegetación seca y la temperatura alta puede causar incendios forestales. | Foto: Getty Images

En la región de Montañas de Santa Susana, los vientos aumentarán a 72 km/h, y en lago Casitas y el valle de Ojai la temperatura también oscilará en los 35 °C.

Recomendaciones para la ola de calor

El NWS recomienda “beber mucho líquido, permanecer en una habitación con aire acondicionado, evitar la exposición al sol y estar pendientes de sus familiares y vecinos”.

Estas temperaturas extremas, incluso en octubre, pueden provocar graves problemas de salud como agotamiento y golpe de calor.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), indica que dicho golpe es una emergencia médica que puede ser mora, por lo que si ve a alguien con síntomas de deshidratación, debe contactar de forma inmediata al 911.

“Traslade a la persona afectada a un área fresca y con sombra, refrésquela con agua fría o hielo, proporciónele agua (si está consciente) y vigílela para asegurarse de que no se quede sola”, afirma la entidad.