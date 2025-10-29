Suscribirse

Estados Unidos

Advierten a millones de personas que se cubran del sol por inusual ola de calor en pleno otoño. Podría tener peligros para la salud

Las temperaturas pueden llegar a los 35°C, lo que puede generar golpes de calor perjudiciales para el cuerpo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
29 de octubre de 2025, 4:10 p. m.
x
Es fundamental mantenerse hidratado durante las olas de calor, y hacer lo mismo con los animales. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Una ola de calor inesperada y fuera de temporada está azotando regiones del sur de California, causando temperaturas elevadas propias del verano, aunque EE. UU. se encuentra en pleno otoño.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta para áreas del interior del condado de Orange, valles de los condados de San Bernardino y Riverside, y valles del condado de San Diego, donde el termómetro podría alcanzar los 35° C en horas de la noche del 29 de octubre.

x
El calentamiento de la superficie contribuye a la sensación de calor y humedad fuerte | Foto: Getty Images

Por su parte, en los condados de Ventura la temperatura alcanzaría los 32°C, pero esta vez con la combinación de vientos del noreste con una velocidad máxima de 56 km/h.

En esta zona, se aconseja que se extremen las las precauciones al conducir, especialmente en vehículos altos como camiones o tractores. Igualmente, las autoridades están en alerta por la propagación de incendios forestales ante el calor, los vientos y las plantas secas.

x
La vegetación seca y la temperatura alta puede causar incendios forestales. | Foto: Getty Images

En la región de Montañas de Santa Susana, los vientos aumentarán a 72 km/h, y en lago Casitas y el valle de Ojai la temperatura también oscilará en los 35 °C.

Recomendaciones para la ola de calor

El NWS recomienda “beber mucho líquido, permanecer en una habitación con aire acondicionado, evitar la exposición al sol y estar pendientes de sus familiares y vecinos”.

Contexto: Impactante accidente en California quedó en video: joven camionero bajo efecto de las drogas causó tres muertes en una autopista

Estas temperaturas extremas, incluso en octubre, pueden provocar graves problemas de salud como agotamiento y golpe de calor.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), indica que dicho golpe es una emergencia médica que puede ser mora, por lo que si ve a alguien con síntomas de deshidratación, debe contactar de forma inmediata al 911.

“Traslade a la persona afectada a un área fresca y con sombra, refrésquela con agua fría o hielo, proporciónele agua (si está consciente) y vigílela para asegurarse de que no se quede sola”, afirma la entidad.

Procure mantenerse hidratado, trate de no exponerse directamente al sol y si cuenta cuenta con aire acondicionado, no dude en usarlo para mantenerse fresco.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hija de Marbelle, acusada de meterse en relación de famosos, respondió y soltó advertencia: “No necesito destruir a nadie”

2. Iván Cepeda radicó recurso de casación contra fallo que tumbó condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez

3. Indignación en Deportivo Cali por lo que dijo Avilés Hurtado recién sacados de Liga: hay molestia

4. Gobernación del Magdalena denunció al alcalde de Santa Marta por prevaricato; dicen que estaría frenando obras en la ciudad

5. Piden citar como testigo al presidente Petro en una eventual investigación contra Verónica Alcocer por posible estafa al país

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CaliforniaEstados UnidosClimaSolcalorOla de calor

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.