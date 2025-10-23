Impactante accidente en California quedó en video: joven camionero bajo efecto de las drogas causó tres muertes en una autopista

Un fuerte accidente se presentó en una autopista de California, que causó la muerte de tres personas y otras cuatro quedaron hospitalizadas.

El incidente se dio en la autopista 10 en dirección oeste hacia la 1:15 pm. Un camión semirremolque se chocó violentamente con una camioneta blanca, lo que generó una estrellada múltiple con más vehículos.

NEW: 21-year-old semi-truck driver arrested on suspicion of DUI in a horrific crash on the 10 Freeway in Ontario, California.



California Highway Patrol investigators say the man, from Yuba City, was believed to have been on drugs.



Eight vehicles were involved in the crash, and… pic.twitter.com/h2e84BM1ov — Collin Rugg (@CollinRugg) October 22, 2025

En el video, publicado por abc7News, proviene de una cámara al interior del vehículo implicado. Después de chocar, el capó del camión se incendia y se va hacia un lado de la avenida.

Los carriles en dirección oeste de la autopista estuvieron cerrados durante varias horas, pero fueron reabiertos durante la noche.

La investigación policial

El material audiovisual está siendo investigado por la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés), y medios locales obtuvieron información sobre el presunto autor del fatal accidente de tránsito.

El sujeto fue identificado como Jashanpreet Singh, residente de Yuba City, en el norte de California.

El retrato del presunto autor del accidente fue publicado por varios medios de EE. UU. | Foto: Red social X: API

Los informes indican que fue arrestado por, supuestamente, conducir bajo los efectos de las drogas y provocar homicidio vehicular. En Estados Unidos este tipo de delito se conoce como DUI (Driving Under the Influence), y puede acarrear consecuencias penales, sobre todo si hay víctimas fatales en un accidente vial.

Según documentos presentados por las autoridades, Singh es oriundo de la India, y en 2022 fue capturado en la frontera sur que divide a territorio mexicano y el estado de California. Posteriormente, fue liberado.

Lo que dicen los testigos y las autoridades policiales

Rodrigo Jiménez, oficial de la CHP, sostuvo que “el implicado fue trasladado al hospital, donde el personal médico lo examinó y nuestros oficiales determinaron que conducía bajo los efectos de las drogas”.

“Para nosotros, los oficiales, es realmente horrible ver, no solo a la persona fallecida, sino saber que la familia de esta persona va a recibir la peor noticia posible de su vida”, dijo Jiménez.

La vía fue cerrada durante varias horas para el respectivo procedimiento de las autoridades. | Foto: Red social X: API

“Esto es un triste recordatorio de lo valiosa que es la vida y de lo rápido que puede perderse a manos de alguien que conduce irresponsablemente, alguien que está bajo los efectos del alcohol”.

Por su parte, un testigo afirmó para NBC4 que el conductor “no se detuvo. No se desvió. No hizo ningún tipo de maniobra. Simplemente, se fue directo”.