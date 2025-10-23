Suscribirse

Estados Unidos

Impactante accidente en California quedó en video: joven camionero bajo efecto de las drogas causó tres muertes en una autopista

El fatal choque dejó víctimas locales y otras con heridas de consideración en centros de salud.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
23 de octubre de 2025, 1:09 p. m.
x
El conductor de un camión causó tres víctimas fatales tras un choque múltiple. | Foto: Red social X: API

Un fuerte accidente se presentó en una autopista de California, que causó la muerte de tres personas y otras cuatro quedaron hospitalizadas.

Contexto: Confirmado: en EE. UU. revocarán las licencias de conducir de cientos de personas por hacer parte de esta lista

El incidente se dio en la autopista 10 en dirección oeste hacia la 1:15 pm. Un camión semirremolque se chocó violentamente con una camioneta blanca, lo que generó una estrellada múltiple con más vehículos.

En el video, publicado por abc7News, proviene de una cámara al interior del vehículo implicado. Después de chocar, el capó del camión se incendia y se va hacia un lado de la avenida.

Los carriles en dirección oeste de la autopista estuvieron cerrados durante varias horas, pero fueron reabiertos durante la noche.

La investigación policial

El material audiovisual está siendo investigado por la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés), y medios locales obtuvieron información sobre el presunto autor del fatal accidente de tránsito.

El sujeto fue identificado como Jashanpreet Singh, residente de Yuba City, en el norte de California.

x
El retrato del presunto autor del accidente fue publicado por varios medios de EE. UU. | Foto: Red social X: API

Los informes indican que fue arrestado por, supuestamente, conducir bajo los efectos de las drogas y provocar homicidio vehicular. En Estados Unidos este tipo de delito se conoce como DUI (Driving Under the Influence), y puede acarrear consecuencias penales, sobre todo si hay víctimas fatales en un accidente vial.

Contexto: Así puede perder su licencia de conducción en EE. UU.: infracciones que afectan a inmigrantes indocumentados

Según documentos presentados por las autoridades, Singh es oriundo de la India, y en 2022 fue capturado en la frontera sur que divide a territorio mexicano y el estado de California. Posteriormente, fue liberado.

Lo que dicen los testigos y las autoridades policiales

Rodrigo Jiménez, oficial de la CHP, sostuvo que “el implicado fue trasladado al hospital, donde el personal médico lo examinó y nuestros oficiales determinaron que conducía bajo los efectos de las drogas”.

“Para nosotros, los oficiales, es realmente horrible ver, no solo a la persona fallecida, sino saber que la familia de esta persona va a recibir la peor noticia posible de su vida”, dijo Jiménez.

x
La vía fue cerrada durante varias horas para el respectivo procedimiento de las autoridades. | Foto: Red social X: API

“Esto es un triste recordatorio de lo valiosa que es la vida y de lo rápido que puede perderse a manos de alguien que conduce irresponsablemente, alguien que está bajo los efectos del alcohol”.

Contexto: Nueva ley en EE. UU.: los conductores que infrinjan esta norma pagarán una condena en la cárcel de manera inmediata

Por su parte, un testigo afirmó para NBC4 que el conductor “no se detuvo. No se desvió. No hizo ningún tipo de maniobra. Simplemente, se fue directo”.

Este jueves 23 de octubre, el sospechoso podría comparecer ante un tribunal, y se prevé que le imputarán cargos graves.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Concepto sobre extradición de alias Araña demuestra que la Segunda Marquetalia perdió toda finalidad política

2. Este es el río donde hay toneladas de oro; le pertenece todo a un solo país

3. Cabecilla del Tren de Aragua podrá ser extraditado a Chile tras concepto de la Corte Suprema

4. Los motivos por los que Efraín Cepeda dice que la constituyente es un “cuento chino”

5. Congresista petrista ve “fuerte” a Abelardo de la Espriella en las presidenciales: envió duro mensaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosCaliforniaAccidente

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.